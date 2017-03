Racing Roma Arezzo/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA RACING ROMA AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma-Arezzo sarà diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro. In programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 18.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno. Il Racing Roma sta vivendo forse il miglior momento di forma di questa stagione. Laziali infatti che vengono da ben tre vittorie consecutive: un rendimento che spinge gli uomini di Giannichedda verso una buona posizione per evitare così la retrocessione diretta. Contro ci sarà comunque un Arezzo che ha le carte in regola per poter partecipare ai play-off per la serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Gli amaranto vivono un momento di leggera flessione anche considerando che sono reduci da tre giornate senza vittorie. Due le sconfitte consecutive che stanno allontanando la squadra dalle prime posizioni. Sarà quindi una gara ricca di motivazioni e che vedrà in campo due squadre che hanno assoluto bisogno dei tre punti. L'obbiettivo è la vittoria per poter effettivamente sperare di agguantare una buona posizione per la salvezza e per la promozione. Prevista anche una buona cornice di pubblico per la gara tra Racing Roma ed Arezzo.

Racing Roma che confermerà la formazione che ha battuto a domicilio il Siena. La formazione di Giannichedda scenderà in campo con il 4-3-1-2 che vedrà in porta Reinholds con Bigoni, Ungaro, Caldore e Paparusso a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo spazio per Vastola, Ricciardi e Corticchia mentre sarà D'Attilio il trequartista. In avanti la solita coppia composta da Majtan e da De Sousa. Quest'ultimo è il bomber delle ultime gare disputate dal Racing Roma. L'Arezzo vuole tornare a macinare punti dopo il brusco stop interno subito contro la Cremonese di Tesser. La squadra amaranto andrà in campo con il 4-4-2 che vedrà Borra in porta, Sabatino, Solini, Barison e Luciani sulla linea di difesa. A centrocampo avranno spazio Yamga, Foglia, Cenetti e Bearzotti mentre la coppia d'attacco vedrà in Moscardelli e Polidori i suoi riferimenti principali. La squadra toscana potrà contare anche su una panchina di un certo livello con gente come Grossi, Muscat e Erpen pronta a subentrare.

Racing Roma che già da diverse settimane ha trovato una discreta continuità. La squadra laziale gioca bene e punta molto su un centrocampo di qualità che con la sua esperienza sta facendo molto bene. Gara ostica contro l'Arezzo ma i laziali metteranno in campo tutte le motivazioni. Toscani che invece hanno in Moscardelli il riferimento fondamentale in fase d'attacco. Proprio l'ex Lecce si dimostra sempre di più un leader all'interno dello spogliatoio. Bene anche Polidori che è la spalla ideale per il possente attaccante Moscardelli.

Invece per ciò che riguarda il mondo delle scommesse, si può puntare sulla vittoria dei padroni di casa che viene quotata da Bwin a 2.85. A 3.15 viene quotata invece l'X mentre il colpaccio dei toscani in terra laziale è quotato a 2.25. Mister Giannichedda ha spronato i suoi ragazzi nel corso della settimana chiedendo grande concentrazione poiché è proprio in questa fase che ci si gioca una buona fetta di salvezza. Vincere diventerebbe fondamentale per prendere distanza dalla zona calda. Mentre il tecnico degli amaranto Sottili ha ammesso che la sua squadra non vive il miglior momento ma sa che con le qualità a disposizione ne può uscire tranquillamente con una vittoria sul Racing Roma.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma-Arezzo sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

