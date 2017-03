Renate Carrarese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA RENATE-CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate-Carrarese sarà diretta dall’arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo. In programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 14.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno perché si affrontano due formazioni che non stanno vivendo un momento di forma particolarmente brillante, pur trovandosi in lotta per obiettivi ben diversi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

I nerazzurri sono infatti al momento noni in classifica, in lotta per un posto nei play off di fine stagione. Dopo un ottimo girone d'andata, il Renate ha un po' frenato il suo cammino, in particolar modo nelle ultime settimane, con due punti ottenuti nelle ultime quattro sfide disputate. Due sconfitte esterne contro Pro Piacenza e Prato, due pareggi in casa contro Viterbese e Livorno. L'ultimo pareggio contro il labronici è stato comunque un segnale importante lanciato al campionato, considerando il terzo posto degli amaranto: il Renate proverà a piazzarsi nella top ten, ma è chiaro che in questo momento le necessità della Carrarese terzultima sono più impellenti. I toscani sono reduci da due sconfitte piuttosto pesanti, con tre gol incassati sia nel derby contro il Tuttocuoio sia contro la Pro Piacenza. Play out e salvezza diretta sono lontani solo due punti per gli apuani, ma l'ultimo posto e la conseguente retrocessione diretta sono lontani solo tre lunghezze e la difficile situazione ha portato alle dimissioni dell'allenatore Andrea Danesi, sostituito da Aldo Firicano.

Le probabili formazioni: Renate in campo con Cincilla a difesa della porta, Di Gennaro e Teso al centro della retroguardia, mentre Anghileri sarà l'esterno destro di difesa e Schettino sarà impiegato come esterno mancino. Nel centrocampo a tre dei nerazzurri saranno titolari Scaccabarozzi, Dragoni e Pavan, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Napoli, Marzeglia e Lavagnoli. Risponderà la Carrarese con Lagormarsini tra i pali, mentre Massoni al centro della difesa sarà costretto a saltare il match per squalifica, espulso per doppia ammonizione contro la Pro Piacenza. Nella difesa a quattro dei toscani giocheranno Rampi come esterno destro, Foglio come esterno sinistro e Cristini e Battistini come centrali. Galloppa, Torelli e Rosaia formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo toccherà a Bastoni, Finocchio e Miracoli.

Modulo 4-3-3 confermato per il Renate di Foschi, mentre per Aldo Firicano l'esordio sulla panchina della Carrarese dovrebbe essere segnato da un modulo speculare a quello degli avversari, in attesa di soluzioni tattiche più approfondite che l'allenatore studierà una volta prese le misure alla rosa a sua disposizione. Per i nerazzurri ci sono ancora tre punti di vantaggio per sperare di mantenere un posto nei play off, ma la vittoria manca dallo scorso 29 gennaio, ma anche la Carrarese ha vinto solo una delle ultime dieci partite disputate in campionato.

I segnali delle ultime partite sono stati chiari, ed il Renate parte favorito per i bookmaker, con segno '1' quotato 1.80 da Bet365, mentre Unibet propone a 3.25 la quota per l'eventuale pareggio e Paddy Power offre a una quota di 4.20 la possibilità del successo esterno dei toscani. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Renate-Carrarese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

