Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, live score in diretta (28^ giornata, oggi 4 marzo 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (28^ GIORNATA, OGGI 4 MARZO 2017) - Per la ventottesima giornata di Lega Pro 2016-2017 il calendario cambia forma, per la terza volta in questa stagione: il girone A torna a essere grande protagonista della domenica, spostando dunque il girone C al sabato insieme al girone B. Del quale si giocherà però un anticipo oggi; quello che resta fisso è il fatto che la domenica si disputerà circa il doppio delle gare previste il giorno prima. Andiamo dunque con ordine: sabato 4 marzo il girone A prevede alle ore 14:30 Lupa Roma-Pontedera, Olbia-Cremonese, Renate-Carrarese e Viterbese-Giana Erminio. Alle ore 16:30 si giocano Pro Piacenza-Prato e Tuttocuoio-Piacenza, alle ore 18:30 avremo Pistoiese-Alessandria e Racing Roma-Arezzo per chiudere alle ore 20:30 con Livorno-Siena. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI A E GIRONE B

L’Alessandria ha ripreso a volare in questo girone, ma adesso si deve confermare in trasferta: i grigi arrivano da quattro vittorie esterne consecutive, ultima delle quali quella di Cremona che ha permesso ai grigiorossi di avvicinarsi alla vetta. Hanno invece perso terreno Livorno e Arezzo, che non hanno saputo confermarsi le prime inseguitrici della capolista; in ripresa Giana Erminio e Renate che vogliono blindare un posto ai playoff (come il Piacenza), in coda invece la Pro Piacenza sembra essersi tirata fuori dai guai mentre rischia grosso il Siena, che ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate.

L’unica partita del sabato per il girone B è alle 14:30, ed è Modena-Lumezzane: una sfida delicatissima al Braglia. A oggi il Modena sarebbe salvo, ma dopo due vittorie consecutive è caduto in Alto Adige non riuscendo a fare il passo decisivo verso la permanenza in Lega Pro. Peggio ancora il Lumezzane, che se non altro è tornato a fare punti (pareggio) dopo una lunga serie di sconfitte: i bresciani sono penultimi, a oggi giocherebbero il playout e devono recuperare cinque lunghezze per salvarsi direttamente. Punti da recuperare proprio sul Modena: ecco perchè un colpo esterno del Lumezzane rimetterebbe tutto in discussione, naturalmente aspettando le partite della domenica per avere un quadro completo della situazione.

GIRONE A

Ore 14:30 Lupa Roma-Pontedera

Ore 14:30 Olbia-Cremonese

Ore 14:30 Renate-Carrarese

Ore 14:30 Viterbese-Giana Erminio

Ore 16:30 Pro Piacenza-Prato

Ore 16:30 Tuttocuoio-Piacenza

Ore 18:30 Pistoiese-Alessandria

Ore 18:30 Racing Roma-Arezzo

Ore 20:30 Livorno-Siena



CLASSIFICA

Alessandria 59

Cremonese 53

Livorno 50

Arezzo 49

Giana Erminio 43

Viterbese 41

Piacenza, Como 40

Renate 38

Lucchese (-1) 37

Pro Piacenza 35

Pistoiese, Siena 32

Olbia 31

Tuttocuoio, Lupa Roma, Pontedera 28

Carrarese 26

Racing Roma, Prato 23

GIRONE B

Ore 14:30 Modena-Lumezzane

CLASSIFICA

Venezia 58

Parma 55

Padova 52

Reggiana 50

Pordenone 48

Gubbio 43

Bassano 40

Sambenedettese, Feralpisalò 38

AlbinoLeffe 37

Santarcangelo 33

Sudtirol, Maceratese (-2) 32

Forlì 29

Modena 28

Mantova 26

Teramo, Ancona 24

Lumezzane 23

Fano 20

