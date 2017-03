RISULTATI PLAY OFF SUPERLEGA: DIRETTA LIVE SCORE DEI QUARTI DI FINALE (GARA 1, 4-5 MARZO 2017) – Solo la settimana scorsa si è chiusa la regular season della stagione 2016-2017 del campionato di Superlega, la massima espressione del volley maschile per club in Italia, ma ora le otto squadre più forti del campionato entrano nel tabellone dei quarti di finale dei play off per contendersi il 72^ titolo italiano. Andiamo quindi a dare un occhio alla formula e alle protagoniste del playoff scudetto per questa edizione, che abbiamo già detto raccoglie solo le prime 8 classificate al termine della 26^ giornata del campionato di Superlega. Saranno tre le fasi principali del torneo, con i quarti di finale che si giocheranno la meglio delle tre partite, mentre semifinale e finale, attese dopo il 19 marzo si giocheranno al meglio delle 5 gare totali. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI DEI PLAY OFF SCUDETTO DI SUPERLEGA

Ma chi saranno le protagoniste di questo tabellone? Come detto hanno acquisito il pass per accedere alla fase finale della Superlega solo le miglioro otto squadre del campionato regolare, che ha visto a lungo capolista Civitanova, sicura della sua prima posizione con diverse giornate di anticipo e 68 punti a bilancio. Seguono al secondo e terzo posto Trento e Perugia che curiosamente hanno terminato la stagione con gli stessi punti, 62 e lo stesso numero di vittoria: a far da distinguo quindi il quoziente set, differente a scapito per gli umbri di appena un decimo.

Sicura della sua quarta posizione ma nel pieno della tempesta Modena, che ha terminato con 53punti e molte polemiche sulla crisi di orine e risultati mostrata negli ultimi turni, mentre al quinto posto troviamo Verona, con 50 punti e 16 vittorie a bilancio, mentre Piacenza ha raggiunto il sesto posto con 40 punti. Gli ultimi due posto disponibile per i play off scudetto sono andati a Monza, settimana con 34 punti e Vibo Valentia che è riuscita a strappare all’ultima giornata una sorprende vittoria a Ravenna: le due compagini si trovano ora a pari punti, ma i calabresi presentano un numero più alto di vittorie, primo discriminante in queste situazioni dubbie, che è valso il pass di accesso.

Diamo quindi un occhio al programma dei quarti di finale dei play off scudetto di Superlega, che oggi vengono inaugurati da gara 1: oggi, sabato 4 marzo sono previsti i primi due incontri attesi entrambi alle ore 20.30. Si comincerà al PalaPanini con Azimut Modena-Calzedonia Verona, ovvero la 4 e la 54 classificata, mentre alla stessa ora risuonerà il fischio d’inizio al Pala Evangelisti per il match tra Sir Safety Conad Perugia e LPR Piacenza, ovvero la 3 e la 6 classificata al termine della Regular season. Il tabellone dei quarti di finale si completerà solo domani, domenica 5 marzo 2017. Alle ore 15.00 è stato messo in calendario la gara 1 tra Cucine Lube Civitanova e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia attesi all’Eurosuole Forum, mentre il quarto e ultimo match avrà inizio alle ore 18.00 al Palatrento dove si sfideranno la Diatec Trentino e la Gi Group Monza, ovvero la seconda e la settima classificata nella classifica di Superlega.

RISULTATI PLAY OFF SCUDETTO SUPERLEGA - QUARTI GARA 1

Sabato 4 marzo 2017

Ore 20.30 Azimuto Modena-Calzedonia Verona

Ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia-LPR Piacenza

Domenica 5 marzo 2017

Ore 15.00 Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Ore 18.00 Diatec Trentino-Gi Group Monza

