Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (27^ giornata, oggi 4 marzo 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE. GLI ANTICIPI (27^ GIORNATA, OGGI 4 MARZO 2017) - La ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 si apre con tre anticipi: come già riportato, questo periodo della stagione è “condizionato” dalle semifinali di Coppa Italia e dalle coppe europee, dove tre squadre sono ancora in corsa e dunque hanno bisogno di anticipare o posticipare i loro impegni di campionato. Diversamente da quanto accaduto una settimana fa, non è previsto stavolta un posticipo del lunedì.

Sabato 4 marzo dunque si parte alle ore 15 con Roma-Napoli, si prosegue alle ore 18 con Sampdoria-Pescara e si chiude alle ore 20:45 con Milan-Chievo. Inevitabilmente, in questo primo giorno dedicato alla Serie A il focus non può che essere messo sul big match dello stadio Olimpico. Roma e Napoli lottano ormai da qualche anno per il ruolo di prima antagonista della Juventus; i giallorossi al momento stanno facendo meglio, hanno cinque punti di vantaggio e difendono anche il 3-1 con cui all’andata avevano espugnato il San Paolo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Il Napoli è reduce dalla sconfitta interna contro l’Atalanta, e in generale non attraversa un buon momento: il silenzio stampa imposto da De Laurentiis, dopo che il presidente aveva pubblicamente criticato il suo allenatore per la sconfitta di Madrid, ne è chiaramente un esempio e un indice. Vive invece un momento straordinario la Roma, che ha vinto a San Siro e continua a puntare la Juventus in chiave scudetto: attenzione, perchè i giallorossi stanno mostrando ben pochi punti deboli e la corsa al tricolore non è affatto chiusa.

Nel pomeriggio la Sampdoria proverà a migliorare la sua classifica ospitando il Pescara: i blucerchiati arrivano da due pareggi consecutivi ma possono puntare all’ottavo posto attualmente occupato dalla Fiorentina, che non porterebbe in Europa ma sarebbe comunque un bel traguardo per una squadra giovane e che sa esprimere ottimo calcio, ma logicamente manca ancora della continuità per puntare in alto. Il Pescara si è bruscamente svegliato dopo il 5-0 al Genoa: Zeman ha perso a Verona e ha capito che per salvarsi potrebbe non bastare il suo calcio offensivo e qualche estemporanea goleada, ma servirà una striscia di risultati.

In serata sarà invece impegnato il Milan, che ha vinto le ultime due e si è rilanciato in chiave europea: i rossoneri procedono sempre tra alti e bassi, quando sembrano aver svoltato cadono ancora, ma al momento sono settimi in classifica e si trovano a soli tre punti dalla qualificazione in Europa League. Il Chievo è già salvo: ora proverà a superare la soglia dei 50 punti con cui aveva terminato l'ultima stagione di Serie A.

SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA

Sabato 4 marzo

Ore 15:00 Roma-Napoli

Ore 18:00 Sampdoria-Pescara

Ore 20:45 Milan-Chievo

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 66

Roma 59

Napoli 54

Atalanta 51

Lazio 50

Inter 48

Milan 47

Fiorentina 41

Torino 36

Sampdoria, Chievo 35

Cagliari 31

Sassuolo 30

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 26

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 13

Pescara 12

SERIE A 2016-2017, 27^ GIORNATA

Domenica 5 marzo

Ore 12:30 Atalanta-Fiorentina

Ore 15:00 Cagliari-Inter

Ore 15:00 Crotone-Sassuolo

Ore 15:00 Empoli-Genoa

Ore 15:00 Torino-Palermo

Ore 15:00 Udinese-Juventus

Ore 20:45 Bologna-Lazio

© Riproduzione Riservata.