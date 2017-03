Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score, prossimo turno (29^ giornata)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (29^ GIORNATA, OGGI SABATO 4 MARZO 2017) - La ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 comincia oggi, sabato 4 marzo: infatti dopo il turno infrasettimanale non sono stati collocati anticipi ieri e di conseguenza si parte alle classiche ore 15.00 del sabato pomeriggio. Quali sono dunque le partite che ci attendono? Si tratta dei seguenti otto incontri: Ascoli-Novara, Avellino-Perugia, Carpi-Spezia, Cesena-Vicenza, Spal-Pisa, Ternana-Pro Vercelli, Trapani-Latina e Virtus Entella-Bari. Ricordiamo pure chi ci saranno tre posticipi: domani alle ore 15.00 Brescia-Verona e alle ore 17.30 Benevento-Salernitana, lunedì alle ore 20.30 Frosinone-Cittadella. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Dunque tre delle prime quattro squadre in classifica saranno protagoniste appunto dei posticipi e di conseguenza il palcoscenico per quanto riguarda la lotta per la promozione diretta sarà tutto per la Spal, che gioca in casa con il Pisa e con una vittoria sarebbe capolista solitaria almeno fino a lunedì sera, clamoroso per una neopromossa dalla Lega Pro che però sta meritando pienamente tutto quanto di buono ha ottenuto finora. Sarà oggi interessante vedere come reagirà la squadra davanti alla prospettiva di diventare capolista: un esame di maturità che, se superato, farebbe alzare ulteriormente le quotazioni della squadra di Ferrara.

Per quanto riguarda invece la lotta per un posto nei playoff, le due partite da seguire con la maggiore attenzione saranno Entella-Bari e Carpi-Spezia. In entrambi i casi la squadra in trasferta ne fa attualmente parte, mentre i padroni di casa ne sono fuori per poco e ovviamente vogliono vincere per accorciare le distanze e rendere la lunga volata ancora più incandescente. Ancora più attenzione però andrà riservata alla lotta per la salvezza. Basterebbe dire che le ultime sei della classifica si affronteranno in tre scontri diretti per capire la grande importanza che rivestono i punti in palio in Cesena-Vicenza, Trapani-Latina e Ternana-Pro Vercelli: chi vince può fare un importante passo in avanti, per chi perde i problemi si faranno sempre più seri, soprattutto se ad uscire sconfitte fossero le squadre già adesso più in ritardo. Anche senza tre delle prime quattro sarà dunque un sabato di Serie B tutto da vivere!

SERIE B 2016-2017, 29^ GIORNATA

Sabato 4 marzo

Ore 15:00 Ascoli-Novara

Ore 15:00 Avellino-Perugia

Ore 15:00 Carpi-Spezia

Ore 15:00 Cesena-Vicenza

Ore 15:00 Spal-Pisa

Ore 15:00 Ternana-Pro Vercelli

Ore 15:00 Trapani-Latina

Ore 15:00 Virtus Entella-Bari

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone 52

Spal 51

Verona 49

Benevento (-1) 46

Bari 43

Cittadella 42

Spezia 41

Perugia, Novara 40

Virtus Entella 39

Carpi 37

Avellino 36

Ascoli 34

Salernitana, Pisa 32

Brescia 31

Cesena, Latina 30

Pro Vercelli, Vicenza 29

Trapani 25

Ternana 23

PROSSIMO TURNO

Sabato 11 marzo, ore 15.00

Bari-Frosinone

Benevento-Entella

Cittadella-Perugia

Latina-Carpi

Salernitana-Brescia

Spal-Cesena

Spezia-Avellino

Domenica 12 marzo, ore 15.00

Novara-Pro Vercelli

Ternana-Trapani

Ore 17.30 Vicenza-Pisa

Lunedì 13 marzo, ore 20.30

Verona-Ascoli