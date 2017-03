ROMA NAPOLI/ In streaming video e diretta tv (Risultato live): pressing partenopeo. Dove vedere la partita?

DIRETTA ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): PRESSING PARTENOPEO - Il big match Roma-Napoli è cominciato e il risultato è ancora fermo sullo 0-0: fase di studio per le due squadre, che non vogliono scoprirsi troppo e correre così il rischio di lasciarsi attaccare pericolosamente. La squadra di Sarri ha, però, cominciato meglio, mostrando un buon approccio. Buon inizio del Napoli, dunque: al 2' il Napoli è riuscito a trovare spazio sulla sinistra con Insigne, che poi prova a crossare il pallone verso l'aria di rigore, ma Manolas lo intercetta e Szczesny lo blocca. In questi primi minuti la Roma evidenzia difficoltà nel gestire il palleggio: sta facendo molta fatica contro un Napoli che la costringe a schiacciarsi. In evidenza si sta mettendo in particolare la catena di sinistra e, infatti, al 5' conquista un buon calcio d'angolo, che però non riesce a sfruttare nel migliore dei modi. Resta comunque molto alta la pressione del Napoli in questi primi minuti.

DIRETTA ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA? - Dove seguire in diretta streaming video e tv Roma Napoli? La partita può essere seguita alle ore 15.00 di oggi, sabato 4 marzo 2017, da tutti i clienti Sky che sono abbonati al bouquet satellitare, oltre che da quelli di Mediaset Premium, sotto contratto con la pay tv del digitale terrestre. Di conseguenza la partita tra Roma e Napoli potrà essere seguita anche in diretta streaming video e tv grazie a Sky Go e Premium Play, le applicazioni messe a disposizione dalla pay tv satellitare e dal digitale terrestre, ovviamente in esclusiva per i propri clienti.

Roma Napoli in diretta tv: come vedere la partita, tra le più attese di questa 27^ giornata del campionato di serie A? Ecco quindi tutti i riferimenti e le info utili per i clienti Sky: il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e su Sky Calcio 1, canali disponibili anche in alta definizione. In questa occasione la partita verrà commentata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi, mentre gli inviati dal campo saranno Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Massimo Ugolini.

Per quanto riguarda i clienti di Mediaset premium Roma-Napoli sarà visibile su Premium Sport, oltre che Premium Sport HD, per seguire l’evento in alta definizione. A commentare l’evento interverrà Sandro Piccinini con il commento tecnico di Aldo Serena, mentre gli inviati dal campo saranno Marco Cherubini, Francesca Benvenuti, Pietro Pinelli e Giorgia Ferrajolo.

Quello atteso all’Olimpico è senza dubbio il big match della 27^ giornata di Serie A: molto si è detto dei successi ottenuti da Roma e Napoli in questa stagione, sia in campionato che in Europa. Inoltre le due compagini tornano a lottarsi il titolo di principale avversaria della capolista Juventus, sempre più in fuga. Al momento rimangono in pole position i giallorossi di Spalletti, secondi con 59 punti, oltre che a -7 dai bianconeri, mentre gli azzurri di Sarri rimangono terzi con 54 punti, 5 di distacco dai padroni di casa oggi all’Olimpico. A rendere ancor più vivo l’incontro va inoltre notato la voglia di riscatto che sia Roma che Napoli riportano alla vigilia di questo turno di campionato. La Roma dopo tutto approda dopo la sconfitta del derby con la Lazio in Coppa Italia, mentre il Napoli soffre della sconfitta subita prima dall’Atalanta in casa e poi conto i bianconeri in Coppa.

