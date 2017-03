Roma Napoli/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017, 27^ giornata)

ROMA NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma Napoli è la partita più attesa nella ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 15 di sabato 4 marzo. Allo stadio Olimpico si sfidano le principali inseguitrici della Juventus, separate però da cinque punti in classifica; i giallorossi guardano concretamente allo scudetto, meno i partenopei che peraltro in settimana sono stati protagonisti di tante polemiche dopo la semifinale di Coppa Italia persa a Torino. Anche la Roma è caduta, sconfitta nel derby: entrambe le squadre dunque vanno a caccia di riscatto in attesa di cercare l’accesso alla finale tra qualche tempo. Noi invece aspettiamo il calcio d’inizio di una partita che, se le premesse saranno rispettate, potrebbe regalarci grande spettacolo e gol: intanto possiamo andare ad analizzare quali sono dubbi e certezze dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Napoli. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA NAPOLI

ROMA NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Napoli, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Roma (segno 1) vale 2,05, il pareggio (segno X) è quotato 3,65, mentre la vittoria del Napoli (segno 2) vi permetterà di vincere 3,40 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - La sconfitta contro la Lazio ha chiaramente lasciato il segno: lo 0-2 è difficile da ribaltare e si trattava pur sempre di un derby, per di più in una semifinale e dunque vicino a un obiettivo stagionale. Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Florenzi, ma deve valutare il da farsi: mercoledì sera ha fatto giocare tutti i titolari con la sola eccezione di Szczesny e De Rossi (che tornano oggi) e la squadra è parsa stanca. L’assenza di De Rossi per di più ha messo a nudo il fatto che Leandro Paredes ha caratteristiche diverse, non riuscendo a garantire il giusto filtro davanti alla difesa; l’argentino va in panchina, Strootman viene confermato sulla linea mediana. A conti fatti anche il resto dell’undici dovrebbe essere confermato: il Napoli lascia spazi essendo squadra prettamente offensiva, e Salah ha già mostrato di saperli sfruttare alla perfezione. Dzeko naturalmente è intoccabile, così lo è anche Nainggolan che è vicino ai 10 gol in questo campionato. Sulle corsie laterali giocheranno Bruno Peres (che non ha un sostituto naturale al momento) ed Emerson Palmieri, in difesa Manolas e Rudiger supporteranno Fazio, anche qui senza variazioni a meno di sorprese dell’ultima ora.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Discorso diverso per il Napoli: in settimana i partenopei hanno giocato con una formazione rimaneggiata e oggi torneranno i titolari. Cambiano entrambe le corsie in difesa: Maggio e Strinic tornano in panchina, si rivedono dal primo minuto sia Hysaj che Ghoulam. In mezzo vanno verso la conferma Koulibaly e Raul Albiol, anche se il senegalese ha qualcosa da farsi perdonare; a centrocampo invece ha fornito un’ottima prova Marko Rog, ma il favorito per giocare all’Olimpico rimane comunque Zielinski, con Hamsik naturalmente imprescindibile e Amadou Diawara che ancora una meglio potrebbe avere la meglio su Jorginho, essendo tornato davanti nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Discorso a parte per il tridente: la presenza di Milik ha mostrato come il Napoli abbia un’altra caratura dentro l’area di rigore, ma il polacco non è ancora al meglio e in una partita simile la mobilità di Mertens potrebbe essere più importante. Dunque la soluzione più probabile è quella di tornare a giocare con il tridente “piccolo”: Callejon e Lorenzo Insigne in questo caso sarebbero i due esterni, in alternativa Milik da punta centrale e ballottaggio tra il belga e il partenopeo per il ruolo di laterale sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

ROMA (3-4-2-1): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 16 De Rossi, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 17 Seck, 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi, Nura

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic, 30 Rog, 8 Jorginho, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti, Allan

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli





