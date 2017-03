Sampdoria-Pescara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 27^ GIORNATA) - Sampdoria-Pescara, diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua, è in programma alle ore 18.00 di sabato 4 marzo. Le due formazioni si sfidano in un match valido per la ventisettesima giornata di Serie A: Sampdoria e Pescara daranno dunque vita alla partita che si giocherà allo stadio Marassi di Genova. Entrambe le formazioni vogliono punti: la Sampdoria vive un buon momento di forma e vorrà sfruttare il fattore casa per far divertire i suoi tifosi. Rabbia e delusione nel Pescara che appare sempre più spacciato e con un piede e mezzo in serie B. Gli abruzzesi sono in evidente difficoltà e hanno bisogno di un miracolo per potersi salvare ed evitare una retrocessione che sarebbe molto dolorosa. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI SAMPDORIA-PESCARA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Tutte le carte in regola ci sono per assistere comunque ad una gara interessante e ricca di gol. Sampdoria e Pescara attaccheranno molto e perciò è lecito aspettarsi grande divertimento. Senza dimenticare che comunque si parla di due difese che concedono tantissimo e che perciò potrebbero anche lasciare spazi importanti alla propria avversaria. Allo stadio Marassi per Sampdoria-Pescara il divertimento è assicurato anche considerando il livello delle due squadre in campo, ricche di talenti.

La Sampdoria vive un discreto momento di forma anche dal punto di vista realizzativo. Dopo un periodo di appannamento Giampaolo ha ridato entusiasmo all'ambiente. Nelle ultime tre gare ci sono stati una vittoria e due pareggi. Andamento discreto anche perché la Sampdoria va in gol facilmente. Ha segnato 5 gol nelle ultime tre partite e perciò è lecito aspettarsi che vorrà mantenere un buon andamento in casa anche contro il Pescara. Proprio gli abruzzesi stanno vivendo un momento no nonostante il cambio di allenatore, da molti considerato tardivo. L'arrivo di Zeman sembrava aver ridato entusiasmo ma la sconfitta col Chievo nell'ultimo turno ha spento la gioia. Nelle ultime tre gare ci sono state due sconfitte ed una sola vittoria dei biancoazzurri, la prima ottenuta sul campo grazie a Zeman. Scoppiettante il 5-0 ai liguri e perciò il tecnico boemo vorrà dimostrare che anche contro l'altra genovese si possono ottenere punti utili per la salvezza.

Roboante l'ultima vittoria in casa ottenuta dalla Sampdoria contro gli abruzzesi. Era il 27 gennaio del 2013 e la squadra blucerchiata umiliò il Pescara con un pesantissimo 6-0: al termine di quella stagione il Pescara fece ritorno in B dopo una pessima annata in massima serie. In quella giornata ci fu un vero e proprio show da parte dell'attuale bomber e capitano dell'Inter, Mauro Icardi. L'argentino siglò ben 4 gol e gli altri due furono segnati da Eder e Pedro Obiang che misero il sigillo definitivo alla sfida di Marassi. Ci si potrà divertire anche per quanto concerne le scommesse dato che Sampdoria-Pescara è una partita ottima anche sotto questo punto di vista. Il celebre bookmaker Bwin propone la vittoria della Sampdoria ad una quota di 1.62 mentre a 4.10 è quotato il pareggio. Difficile sulla carta la vittoria del Pescara in terra ligure che da Bwin viene quotata a 4.75.

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, si è detto molto entusiasta dell'andamento della sua squadra. Stanno ruotando tutti e la maggior parte delle attenzioni è rivolta in primis a Luis Muriel che si sta dimostrando un elemento di primo livello in serie A. Per il Pescara sarà una gara da dentro o fuori e perciò Zeman non vorrà sbagliarla. Il boemo ha comunque ammesso che il Pescara ha qualcosa in meno rispetto alle altre e perciò sarà ancora più dura la lotta per non retrocedere. Ciò non vuol dire comunque che il Pescara è da reputare già retrocesso a detta del suo allenatore: gli abruzzesi non molleranno nulla da qua alla fine della stagione.

Sampdoria-Pescara, sabato 4 marzo 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali 206 e 251 (Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

DIRETTA SAMPDORIA-PESCARA: IL LIVE DELLA PARTITA

