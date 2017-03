Spal Pisa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SPAL-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Spal-Pisa, diretta dal signor Valerio Marini di Roma 1, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà uno scontro tra neopromosse di grandissimo interesse nel programma della nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Non finisce più di stupire la formazione estense, che con il colpaccio di Salerno nel turno infrasettimanale ha più che mai alimentato la sua candidatura per un ritorno in Serie A a circa cinquant'anni di distanza dall'ultima volta.

Imbattuta da nove giornate, la formazione allenata da Semplici ha superato un crocevia molto importante a livello di calendario, battendo il Perugia in casa dopo lo zero a zero nello diretto di Verona. La concorrenza è serratissima, ma la flessione del Benevento ha posto la situazione in una lotta a tre che al momento vede impegnati gli stessi ferraresi, il Verona alle loro spalle e il Frosinone capolista che, dopo il pari di Perugia di martedì scorso, mantiene però un solo punto di vantaggio sulla Spal e tre sugli scaligeri. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

Tutto sembra davvero possibile, di fronte però allo stadio Mazza la Spal si troverà un Pisa imbattuto nelle ultime sei partite di campionato, ma sul quale è caduta la tegola del punto di penalizzazione comminato in settimana per le irregolarità amministrative della prima parte della stagione. La vittoria sul campo dell'Ascoli e il pareggio casalingo contro il Carpi hanno comunque regalato ossigeno prezioso ai toscani, che mantengono però un solo punto di vantaggio sulla zona play out, e non possono dunque certo permettersi di lasciare con disinvoltura punti per strada, filosofia che comunque non appartiene al tecnico Gattuso.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. La Spal giocherà con una difesa a tre composta da Gasparetto, Giani e Bonifazi davanti all'estremo difensore Meret. Schiavon, Pontisso e Mora occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre Del Grosso si muoverà come esterno destro sulla linea mediana e Ghiglione andrà invece a coprire la fascia sinistra. In attacco tornerà titolare Sergio Floccari, comunque a segno anche a Salerno subentrando dalla panchina, in coppia con Zigoni (anch'egli a segno allo stadio Arechi).

Risponderà il Pisa con il kosovaro Ujkani a difesa della porta, il serbo Milanovic e il suo connazionale Golubovic al centro della difesa, mentre Mannini sarà impiegato in posizione di terzino destro e Del Fabro in posizone di terzino sinistro. A centrocampo terzetto titolare composto da Angiulli, Verna e Lazzari, mentre a Gatto spetteranno compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Masucci e dalla punta albanese, ex Inter, Manaj.

4-4-2 perfetto per sfruttare gli spazi concessi dagli avversari per la Spal di Semplici, ormai una delle più solide realtà del campionato cadetto a prescindere dai risultati comunque lusinghieri. Gli estensi a Salerno erano attesi al varco dopo aver agganciato il secondo posto solitario in classifica, ma sono riusciti a fare bottino pieno anche in uno stadio difficile come l'Arechi, confermando di non voler solo recitare il ruolo di sorpresa ma di crederci fino in fondo. 4-3-1-2 per il Pisa di Gattuso che non ha perso la sua cifra stilistica: l'ennesimo zero a zero contro il Carpi ha confermato le attitudini di una squadra che detiene contemporaneamente il titolo di peggior attacco ma anche di miglior difesa di tutto il campionato di Serie B. Sull'essere coriacei Gattuso ha costruito il carattere di una squadra che ha saputo superare momenti difficilissimi durante la prima parte della stagione, prima che si concretizzasse il cambio di proprietà a favore del nuovo presidente Corrado.

Le valutazioni delle agenzie di scommesse non possono che essere favorevoli ad una Spal che nelle ultime settimane ha dimostrato davvero di essere da Serie A. Quota 1.80 proposta da Betclic per l'affermazione interna, mentre Bwin quota 3.50 l'eventuale pareggio e Paddy Power alza fino a 5.10 la quota relativa al colpaccio esterno dei ragazzi di Gattuso allo stadio Mazza.

Diretta tv per Spal-Pisa, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sul canale 253 del bouquet satellitare di Sky (Sky Calcio 3 HD), con tutti gli abbonati che potranno seguire anche la diretta streaming video, collegandosi via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.