Strade Bianche 2017/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (ciclismo, oggi sabato 4 marzo)

STRADE BIANCHE 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: PERCORSO E ORARIO DELLA GARA DI CICLISMO (OGGI SABATO 4 MARZO 2017) – Appuntamento da non perdere oggi con la Strade Bianche 2017 per tutti gli appassionati di ciclismo: si disputa infatti l'undicesima edizione della Strade Bianche, corsa dalla storia breve ma già entrata nel novero delle 'classiche' grazie alle sue caratteristiche che ne fanno una sorta di Parigi-Roubaix italiana grazie a ben undici tratti sterrati (per un totale di 61,9 km), ma anche un Giro delle Fiandre nostrano, visto che saranno davvero tante le salitelle da affrontare, molto simili a quelli che in Belgio definiscono 'muri'.

Lo slogan scelto dagli organizzatori di Rcs è dunque 'La Classica del Nord più a Sud d'Europa', definizione perfetta per questa corsa di 175 km, neanche così lunga ma durissima: appuntamento alle ore 11.00 per la partenza dalla Fortezza Medicea di Siena, città dove sarà collocato anche lo spettacolare arrivo in Piazza del Campo. Abbiamo già accennato alle caratteristiche salienti del percorso, che si snoderà fra gli straordinari paesaggi della Toscana. Il punto decisivo della corsa potrebbe essere lo sterrato di Monte Sante Marie, perché sarà già l’ottavo, perché è lungo ben 11,5 km e perché all'arrivo mancheranno a quel punto meno di 50 km, dunque potrebbero esserci gli attacchi decisivi. I migliori poi si giocheranno la vittoria nei successivi tratti non asfaltati, tutti molto vicini a Siena: Monteaperti (0,8 km), Colle Pinzuto (2,4 km) e Le Tolfe (1,1 km), o magari addirittura nelle strette stradine senesi verso l'arrivo a dir poco affascinante nella piazza più famosa della città. L'albo d'oro parla chiaro sul valore di questa corsa: basti citare le tre vittorie di Fabian Cancellara nel 2008, 2012 e 2016, tanto che proprio ieri allo svizzero è stato intitolato uno dei tratti di sterrato che sono affrontati dalla corsa.

Facile capire dunque perché la Strade Bianche è stata promossa dall'Uci nel World Tour, che quest’anno è stato allargato inserendo altre gare: per l’Italia è stata proprio scelta la nuova classica di Siena, che va ad aggiungersi a Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro d’Italia e Giro di Lombardia. L’inserimento nel circuito maggiore del ciclismo mondiale permetterà di elevare ulteriormente il livello dei partecipanti: al via infatti ci saranno ben 21 squadre, per un totale di 168 corridori ai nastri di partenza. Ricordiamo che dal 2015 c’è anche la Strade Bianche femminile: partenza alle ore 9.30, 127 km di cui 30,5 in otto tratti di sterrato.

Una gara da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: l'appuntamento sarà in diretta tv a partire dalle ore 13.30 su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Strade Bianche e l'account Twitter @StradeBianche.

