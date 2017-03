Ternana Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA TERNANA PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Ternana Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Livio Marinelli sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la ventinovesima giornata di Serie B e già potrebbe essere un crocevia della stagione per Ternana e Pro Vercelli. Le due compagini si affrontano allo stadio Libero Liberati di Terni e sono entrambe in lotta per non retrocedere. La Ternana è in un gravissimo momento di difficoltà e si trova all'ultimo posto in graduatoria con soli 23 punti racimolati. Uno score inatteso, che ha reso le Fere fanalino di coda del campionato cadetto. I risultati raccontano di cinque sconfitte consecutive e di nove ko nelle ultime dieci giornate. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

Numeri che inevitabilmente hanno prodotto l'attuale classifica, che costringe i rossoverdi ad una rimonta disperata nelle ultime giornate della stagione. Dunque le occasioni per tornare a fare punti sono proprio gli scontri diretti come questo con la Pro Vercelli. I piemontesi, grazie a quattro punti nelle ultime due giornate, sono usciti dalla zona retrocessione diretta, e al momento disputerebbero i playout con il Latina. Nel turno precedente i biancocrociati hanno pareggiato contro l'Avellino, una delle squadre più in forma della Serie B, raggiungendo la rete del pareggio a tempo scaduto, con un calcio di rigore dell'ex Comi. Un incrocio molto particolare, che ha fruttato un punto alla squadra di mister Moreno Longo. Per entrambe l'unico risultato a disposizione è la vittoria, visto che un pareggio non cambierebbe assolutamente nulla nell'attuale situazione di classifica.

Stando così le cose è logico pensare che entrambi gli allenatori decideranno di avvalersi delle migliori formazioni possibili, a cominciare dal tecnico della Ternana, Carmine Gautieri. Il modulo sarà il 4-3-3, il preferito dal mister, che impiegherà fra i pali l'estremo difensore Aresti. Assieme a lui difenderanno la porta il terzino destro Zanon, i difensori centrali Diakité e Meccariello (capitano dei rossoverdi) e il terzino sinistro Contini. A centrocampo i tre slot saranno occupati da Palumbo, Ledesma e Defendi, che verranno utilizzati rispettivamente nei ruoli di mezzala destra, di mediano di costruzione e di mezzala sinistra. Il tridente offensivo che completerà l'undici titolare della Ternana sarà composto dall'ala destra Monachello, dall'ala sinistra Palombi e dalla punta centrale La Gumina. Quest'ultimo tuttavia sarà in ballottaggio con Acquafresca per la maglia da titolare.

La risposta della Pro Vercelli consisterà nel modulo 3-5-2, schieramento compatto e difficile da scardinare. In porta i tifosi vedranno disimpegnarsi Provedel, coadiuvato nella sua azione dai tre difensori, Legati sul centro-destra, Bani nel mezzo e Konaté sul centro-sinistra. Il folto centrocampo vedrà giocare Berra sulla fascia destra, mentre sul versante opposto si prodigherà nella corsa il capitano Mammarella. I tre interni di centrocampo saranno le due mezzali Emmanuello e Vives, che dialogheranno con il mediano di rottura Palazzi. Le due punte centrali che completeranno la formazione saranno Aramu e Bianchi, con Comi pronto a subentrare nella ripresa.

Sarà una gara molto equilibrata quella che i tifosi vedranno allo stadio Libero Liberati di Terni, molto intensa considerando la situazione di classifica delle due squadre che si affronteranno. La Ternana deve tornare il prima possibile a fare punti e l'occasione sembra ghiotta per gli umbri. La Pro Vercelli non starà certamente a guardare e proverà ad espugnare il campo delle fere per uscire anche dalla zona playout, lanciando un messaggio chiaro a tutti le sfidanti. I due uomini decisivi potrebbero essere Monachello da una parte e Bianchi dall'altra, due attaccanti diversi che hanno giocato anche in massima serie e che sanno come spostare gli equilibri in un campionato difficile e complicato come quello cadetto.

Andando a dare uno sguardo alle quote si nota come il fattore campo faccia la differenza. Secondo il pensiero dell'agenzia di scommesse Intralot la favorita per la vittoria è la Ternana, la cui quota corrisponde a 2.30 volte l'importo giocato. La quota per il pareggio invece è 3 volte, mentre un eventuale successo esterno della Pro Vercelli pagherebbe 3.40 volte la posta scommessa.

Vedremo come finirà Ternana Pro Vercelli, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 259 del bouquet satellitare (Sky Calcio 9) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it mentre su Sky Supercalcio (206) ci sarà Diretta Gol Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.