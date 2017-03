Trapani Latina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA TRAPANI LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 MARZO) - Trapani-Latina, diretta dall'arbitro Riccardo Ros sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la ventinovesima giornata di Serie B. Scontri delicato quello fra Trapani e Latina, che si affrontano allo stadio Polisportivo Provinciale di Erice. I siciliani, a lungo ultimi in classifica, hanno lasciato l'ultima posizione grazie ad un filotto di risultati utili consecutivi. Filotto interrottosi nel turno infrasettimanale, che ha visto i granata perdere dopo una partita rocambolesca contro il Cittadella. Una sconfitta che non deve cancellare quanto di buono fatto dalla squadra, che ha mostrato carattere dopo essere stata data da tutti per spacciata. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

Il Latina precede il Trapani di quattro punti e al momento di trova in zona playout. I pontini hanno avuto un periodo di appannamento, ma nelle ultime due giornate hanno conquistato quattro punti che sono ossigeno puro. La classifica dei nerazzurri sostanzialmente è dovuta ad una serie interminabile di pareggi, 15 per la precisione, che hanno tarpato le ali alla compagine laziale quando era il momento di spiccare il volo. Con qualche vittoria in più la classifica avrebbe avuto un volto completamente diverso e la squadra avrebbe potuto inserirsi nella lotta playoff. Per questa stagione i tifosi si accontenterebbero di una salvezza tranquilla, senza ulteriori tribolazioni.

Andando ad analizzare le probabili formazioni non si troveranno molte sorprese. Vista l'importanza della gara è logico che entrambi i tecnici vorranno disporsi sul terreno di gioco con la migliore formazione possibile. Il Trapani utilizzerà il modulo 4-3-1-2, con il quale mister Alessandro Calori ha cambiato il volto alla squadra nella seconda parte di stagione. Il portiere titolare sarà il talentuoso Pigliacelli, sostenuto nella protezione dei pali dal terzino destro Fazio, dal primo difensore centrale e capitano Pagliarulo, dal secondo difensore centrale Legittimo e dal terzino sinistro Visconti. A centrocampo dialogheranno Maracchi, Colombatto e Barillà, che saranno rispettivamente la mezzala destra, il mediano di costruzione e la mezzala sinistra. Fra le linee giocherà l'estroso trequartista brasiliano Coronado, a segno nell'ultima sfida contro il Cittadella. I suoi colpi di genio serviranno i movimenti delle due punte centrali, che saranno Manconi e Jallow.

Il Latina di mister Vincenzo Vivarini risponderà con il modulo 3-4-3, che ha caratterizzato dal suo arrivo la formazione pontina. Il portiere titolare sarà Pinsoglio, protetto sul centro-destra da Pol Garcia, nel mezzo da Brosco e sul centro-sinistra da Dellafiore. Il centrocampo vedrà giocare da interni Bandinelli e Rocca, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Di Matteo e sulla fascia destra correrà il capitano Bruscagin. La formazione sarà completata dal tridente d'attacco, composto dall'ala destra Buonaiuto, dall'ala sinistra De Vitis e dalla punta centrale Corvia, miglior marcatore della squadra laziale.

Come tutte le sfide fra squadre che lottano per non retrocedere Trapani-Latina non sarà una gara spettacolare. Sicuramente si vedrà un buon livello d'intensità e di corsa, con le due compagini che andranno fin da subito alla ricerca del gol del vantaggio. In particolare i padroni di casa, che dopo aver parzialmente rimontano una classifica che sembrava insormontabile non vogliono fermarsi nel momento topico della risalita. Il Latina ha un'occasione per scrollarsi definitivamente di dosso le inseguitrici e cominciare a pensare ad un finale di campionato meno in apprensione. La differenza potrebbero farla i calci piazzati, che in passato hanno spesso risolto sfide bloccate. Soprattutto il Latina, con diversi tiratori e colpitori di testa, possiede le armi per rendersi pericoloso in queste circostanze.

In molti sono in attesa di conoscere le quote relative al match per poter scommettere qualche euro. La giocata più facile secondo l'agenzia di scommesse Intralot è la vittoria casalinga del Trapani, che è quotata a 2.10 volte l'importo giocato. Meno probabile che esce il pareggio, considerando che la quota assegnata al segno X è pari a 3.10. Sono davvero pochi quelli che credono sul successo esterno del Latina, la cui vittoria è data addirittura a quota 3.80 volte.

Vedremo come finirà Trapani Latina, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 257 del bouquet satellitare (Sky Calcio 7) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it mentre su Sky Supercalcio (206) ci sarà Diretta Gol Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE B (29^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.