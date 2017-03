Tuttocuoio Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA TUTTOCUOIO-PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio-Piacenza sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone. In programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 16.30, si presenta come una sfida importante per la classifica del girone A di Lega Pro, giunto alla nona giornata di ritorno. Due squadre in bilico nella rincorsa ai rispettivi obiettivi che si affronteranno per provare a cambiare passo in vista del rush finale decisivo della regular season. Resta complicata la situazione dei toscani, che non hanno potuto far nulla di fronte alla rabbia della capolista Alessandria, che ha rifilato un secco tre a zero al Tuttocuoio interrompendo un momento difficile. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Una sconfitta forse prevedibile sul campo della prima della classe, che ha interrotto i benefici della doppia vittoria contro Giana Erminio e Carrarese che aveva rilanciato le quotazioni salvezza della formazione toscana. A caccia dei fasti del passato, il Piacenza Calcio è riuscito a rilanciarsi in zona play off occupando attualmente il settimo posto in classifica. Soprattutto, gli emiliani arrivano a questa trasferta col vento in poppa delle ultime tre vittorie consecutive ottenute in campionato: contro Cremonese, Olbia e Pistoiese i biancorossi hanno fatto bottino pieno ed hanno staccato di cinque punti i cugini della Pro Piacenza, attualmente prima formazione fuori dalla zona play off in classifica. Ottenere un quarto successo di fila rappresenterebbe una seria ipoteca per la partecipazione alla post season di fine stagione.

Le probabili formazioni del match: il Tuttocuoio affronterà la sfida con Nocchi estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Tiritiello esterno laterale di destra, Lo Porto esterno laterale di sinistra e Bachini e Falivena al centro della difesa. Terzetto di centrocampo formato da Caciagli, Serinelli e Berardi, mentre nel tridente offensivo saranno confermati dal primo minuto l'argentino Ferrari, il georgiano Shekiladze e Pinzauti.

Risponderà il Piacenza con Jacopo Silva, Pergreffi e Abbate difensori centrali titolari nella linea a tre davanti all'estremo difensore Miori. Il francese Taugourdeau in cabina di regia sarà affiancato nella zona centrale di centrocampo da Matteassi e da Hraiech, mentre Dossena sarà l'esterno laterale mancino e Di Cecco, autore del gol vittoria contro la Pistoiese, sarà sull'out di destra. In attacco confermato il tandem Romero-Razzitti.

Lo scontro tattico fra gli allenatori, Fiasconi per il Tuttocuoio e Franzini per il Piacenza, vedrà i padroni di casa schierati con il 4-3-3 e gli ospiti con il 3-5-2. Dopo la risalita dalla Serie D della scorsa stagione il Piacenza ha avuto il merito di mantenere la sua identità senza subie il salto di categoria, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con la partecipazione ai play off che sarebbe senz'altro un successo importantissimo per gli emiliani. Dopo un periodo difficilissimo, il Tuttocuoio ha invece rilanciato le proprie speranze di salvezza. Il ko di Alessandria non ha distratto i neroverdi che contro il Piacenza affronteranno il vero esame per capire se poter raggiungere o meno la permanenza diretta tra i professionisti.

Quote equilibrate ma Piacenza comunque avanti nella considerazione dei bookmaker, con vittoria emiliana quotata 2.30 da Bet365, mentre Paddy Power propone quote più alte per l'eventuale affermazione interna dei toscani, fissata a una quota di 2.90, e per il pareggio quotato 3.25. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio-Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

