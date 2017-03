Viterbese Giana Erminio/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA VITERBESE-GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese-Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione di Torino, assistito dai guardalinee Tiziana Trasciatti di Foligno e Francesco Gentileschi di Terni. Viterbese-Giana Erminio, in programma sabato 4 marzo 2017 alle ore 14.30, è una sfida che promette spettacolo nel programma della nona giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, girone A. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Faccia a faccia tra outsider terribili, con laziali e lombardi che stanno vivendo un momento di forma eccellente. Nonostante qualche turbolenza causata dall'addio e dal ritorno di Cornacchini sulla panchina gialloblu, gli etruschi con le ultime due vittorie contro Lupa Roma e Pontedera hanno saputo rilanciarsi in maniera convincente in classifica, trovandosi da soli al sesto posto in classifica e a sole due lunghezze di distanza dalla quinta piazza occupata proprio dal Giana Erminio.

La formazione di Gorgonzola ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato, subendo nel mezzo solo uno scivolone interno contro il Tuttocuoio, riscattato grazie alle ultime due vittorie ottenute nei match contro Livorno in trasferta (preziosissima vittoria di misura allo stadio Picchi grazie alla rete di Pinardi) e al successo interno, sempre con il punteggio di uno a zero, contro l'Olbia. La sfida di sabato pomeriggio sarà utile per capire quale delle due squadre potrà davvero ambire a recitare un ruolo da protagonista nei play off e dare l'assalto a quello che sarebbe un vero e proprio sogno, al Serie B.

Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo previste le seguenti formazioni: Viterbese schierata con Iannarilli in porta, Celiento in posizione di terzino destro e Varutti in posizione di terzino sinistro, mentre Miceli e Dierna saranno i due difensori centrali. Cuffa, Cenciarelli e Cruciani andranno a comporre il terzetto di centrocampo, mentre il gambiano Jallow sarà il centravanti affiancato nel tridente offensivo da Falcone e da Sandomenico.

La Giana Erminio dovrebbe invece affrontare la trasferta laziale con Viotti a difesa della porta, mentre Bonalumi, Montesano e Perico si preannunciano titolari nella difesa a tre. Marotta e Pinardi saranno impiegati come centrali di centrocampo, Iovine sarà l'esterno laterale di destra ed Augello l'esterno mancino a completare la linea mediana. Chiarello avrà compiti da trequartista, mentre Salvatore Bruno ed il ghanese Okyere formeranno la coppia d'attacco.

Sostituito da Pagliari tra la diciottesima e la ventiseiesima giornata, Cornacchini è tornato sulla panchina della Viterbese proponendo il suo 4-3-3 che bene ha fatto nelle ultime uscite, riportando in quota play off il sodalizio gialloblu. 3-4-1-2 per il Giana Erminio di Cesare Albé, che tatticamente è una delle formazioni di più difficile lettura del girone A di Lega Pro. Capace di dare ben pochi riferimenti agli avversari in campo, la squadra di Gorgonzola curiosamente ha perso sei partite in campionato, delle quali solo due in trasferta e ben quattro in casa, segno di un'attitudine più spiccata nelle partite esterne.

Partita di difficile lettura anche per i bookmaker, visto l'equilibrio tra le due squadre e l'ottimo momento di forma attraversato di entrambe. In virtù del fattore campo, lievissimo favore del pronostico per la Viterbese, quotata 2.50 per l'affermazione interna da Bet365, mentre Tipico.it propone a 3.10 l'eventuale pareggio e Paddy Power offre a 2.70 il blitz esterno della Giana Erminio.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Viterbese-Giana Erminio sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

