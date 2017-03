Ancona Fano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANCONA FANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona Fano sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza di Seregno, assistito dai guardalinee Fernando Cantafio di Lamezia Terme e Dario Cucumo di Cosenza: calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 5 marzo 2017. Nella 28^giornata di Lega Pro, l'Ancona ospita il Fano in quella che è una partita importantissima per entrambe le squadre.

La formazione allenata da Pagliari, dopo i recenti cattivi risultati in campionato, è sprofondata al terzultimo posto in classifica, a quota 24 punti. Il mese di febbraio si è concluso nel peggiore dei modi con la sconfitta sul campo dell'Albinoleffe (2-0 il risultato finale in favore dei padroni di casa). Sono adesso 4 i punti di distacco dal Modena, che in quindicesima posizione, al momento, sarebbe salvo. Situazione disperata per il Fano.

La vittoria sul Teramo ed il pareggio in trasferta contro la Maceratese avevano fatto di nuovo sperare i tifosi della squadra. Nel weekend però è arrivata l'ennesima sconfitta casalinga. Troppo forte la Reggiana, che ha vinto 2-0 a domicilio, andando a conquistare tre punti importanti per la corsa ai play off. Troppo netto il divario tra le due squadre, con il Fano che, di fronte ad una formazione superiore, ha mostrato tutti i propri limiti.

Negli ultimi 5 incontri di campionato, il Fano ha collezionato 4 sconfitte e un pareggio. Un punto su 15 disponibili, da qui la caduta libera in classifica, con la zona play out che adesso è realtà. Il 29 gennaio la striscia negativa è iniziata nel derby contro la Maceratese, vinto dagli ospiti per 1-0. Il trend è proseguito nelle trasferte di Venezia e Modena, dove sono arrivate due sconfitte di misura (2-1).

A metà febbraio il pareggio interno contro il Santarcangelo, quindi l'ennesima sconfitta, domenica sul campo dell'Albinoleffe (2-0 per i bergamaschi). Paradossalmente, nelle ultime 5 partite di Lega Pro, ha fatto più punti il disastrato Fano, fin qui cenerentola del torneo. In un mese, la squadra allenata da mister Cuttone ha messo a segno 4 punti su 15 disponibili, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e tre sconfitte. Il successo contro il Teramo aveva illuso un po' tutti, così come la successiva prestazione contro la Maceratese in trasferta, salvo poi arrivare l'ennesima sconfitta contro una pretendente ai play off, la Reggiana.

Probabili formazioni: per l’Ancona previsto il modulo 4-3-3 con Scuffia tra i pali capitan Luca Ricci e Calcioli al centro della difesa, Di Dio esterno basso a destra e l’ungherese Forgacs sulla corsia mancina. A centrocampo dovrebbe tornare titolare il ghanese Agyei che se la gioca con Vitello, mentre le mezzali saranno probabilmente Gelonese e Zampa. Tridente offensivo con Momentè e Frediani punte laterali, mentre per il ruolo di centravanti è ballottaggio tra Paolucci e Del Sante.

Per il Fano probabile 4-3-1-2 con Andrenacci in porta, Stefano Lanini e Taino terzini, Zigrossi e Ferrani difensori centrali. In mezzo al campo Carotti fiancheggiato da Umberto Cazzola (favorito su Schiavini) e Bellemo, sulla trequarti spazio a Gabbianelli e davanti il tandem composto da Fioretti e Germinale, con Meandri prima alternativa dalla panchina.

Il bookmaker Bet365 vede favoriti i padroni di casa, mettendo in lavagna il segno 1 a quota 2.00, mentre il successo degli ospiti è dato a 3.50. Il pareggio si trova a 2.98. Quote dunque favorevoli alla squadra di mister Pagliari, che insegue ancora la sua prima vittoria sulla panchina dell'Ancona da quando è stato chiamato ad allenare i dorici. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Ancona-Fano sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

