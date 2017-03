Andria Akragas / Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ANDRIA AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Andria Akragas, diretta dall'arbitro Vittorio Di Gioia della sezione di Nola, domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide che concluderanno il fitto programma della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Faccia a faccia tra due squadre che non possono permettersi di lasciare altri punti per strada nella rincorsa ai loro rispettivi obiettivi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Vale per i pugliesi che dopo una lunga serie positiva interrotta nel match casalingo contro la Casertana, ha subito un'altra beffa nell'ultima partita di campionato disputata nel derby pugliese in casa del Monopoli. Biancazzurri in vantaggio nella ripresa grazie al gol di Aya, ma raggiunti sul pari a tempo abbondantemente scaduto, con i tre punti sfumati e la squadra rimasta dunque virtualmente fuori dalla zona play off, nella bagarre venutasi a creare in classifica tra il sesto e l'undicesimo posto.

Sta andando peggio all'Akragas che non è riuscito a recuperare i punti persi nello scontro diretto contro il Catanzaro nel difficile match casalingo contro il Foggia, con i Satanelli che sono riusciti a passare grazie ad un gol realizzato a due minuti dal novantesimo da Di Piazza. Un epilogo amaro con gli agrigentini che a quota ventiquattro punti restano a tre lunghezze dalla salvezza diretta, ma che non riescono a cambiare passo in una lotta per la permanenza tra i professionisti che si fa sempre più difficile.

Allo stadio Degli Ulivi di Andria si troveranno di fronte queste probabili formazioni: il portiere romeno Pop Ionut manterrà il suo posto tra i pali alle spalle del suo connazionale Rada, di Aya e di Allegrini. L'altro romeno Onescu giocherà invece nella zona centrale di centrocampo al fianco di Mancino e di Vasco, mentre Tartaglia coprirà l'out laterale di destra sulla mediana e Curcio l'out laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Cianci-Croce. Risponderà l'Akragas a sua volta schierato con una difesa a tre con Riggio, Russo e Mileto titolari davanti all'estermo difensore Addario, mentre i centrali di centrocampo saranno Bramati, Palmiero e l'argentino Pezzella. Sepe sulla fascia sinistra e Coppola sulla fascia destra saranno gli esterni laterali sulla mediana, mentre il croato Klaric farà coppia con Longo sul fronte offensivo.

Faccia a faccia tra moduli speculari nella sfida in Puglia, 3-5-2 scelta tattica sia per l'allenatore dell'Andria Favarin, sia per il tecnico dell'Akragas Di Napoli. Resta in bilico la panchina dei siciliani, anche se la società ha dimostrato comunque di voler proseguire nel segno della continuità con un allenatore che sta lavorando comunque con un materiale tecnico che difficilmente può aspirare a qualcosa di più della salvezza. Si sapeva ad inizio stagione, così come l'Andria poteva sperare in obiettivi più ambiziosi se la concretezza che poi i pugliesi hanno messo in mostra sarebbe stata effettivamente messa in campo. I troppi pareggi stanno però complicando la rincorsa ad un obiettivo che sarebbe prestigioso, quello dei play off.

Le differenze di classifica in campionato tra le due squadre sono chiare, e l'Andria viene comunque considerata favorita in maniera abbastanza netta dai bookmaker. Segno '1' quotato 1.60 da William Hill, mentre Bet365 moltiplicherà per 6.00 quanto scommesso sull'eventuale affermazione esterna del club di Agrigento e Paddy Power quoterà 3.70 l'eventuale pareggio. Sarà sportube.tv a trasmettere in diretta streaming video per i suoi abbonati Andria-Akragas, domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.30, mentre non ci sarà diretta tv per l'incontro.

