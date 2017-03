Atalanta Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi Serie A)

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 27^ GIORNATA) - Atalanta Fiorentina, diretta dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, domenica 5 marzo 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una sfida tutta da seguire tra due squadre chiamate a rincorrere obiettivi a questo punto molto diversi. L'Atalanta di Gasperini è riuscita ad imporsi come rivelazione assoluta di questo campionato, mettendo in mostra grande personalità quando tutti pensavano che la formazione orobica non sarebbe riuscita a sostenere la tensione della rincorsa dell'obiettivo europeo. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI ATALANTA FIORENTINA DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Con cinquantuno punti già nel carniere e con sole tre lunghezze di distanza dal Napoli terzo e dalla zona Champions, la formazione bergamasca non sembra aver alcuna intenzione di smettere di sognare, anche se per l'occasione si troverà di fronte una Fiorentina messa decisamente alle strette. Anzi, una nuova sconfitta metterebbe probabilmente la parola fine all'esperienza di Paulo Sousa sulla panchina viola, col tecnico portoghese già segnalato come separato in casa dopo l'amarissima eliminazione dall'Europa League, fronte sul quale la società toscana puntava molto. In campionato l'ottavo posto con sette punti di distanza dall'Inter sesta e ben nove dalla Lazio quinta sembra un fronte già chiuso, che difficilmente permetterà ai viola di essere presenti in Europa anche nella prossima stagione.

L'Atalanta come detto non finisce di stupire ed è reduce da ben quattro vittorie consecutive in campionato, segno di come gli orobici non vogliano fermarsi e siano ben convinti di continuare a rincorrere un posto in Europa. Cagliari e Crotone in casa e Palermo e Napoli in trasferta: in queste occasioni consecutive i nerazzurri hanno fatto bottino pieno, con la vittoria del San Paolo che ha fatto particolarmente scalpore, ottenuta grazie ad uno dei giovani gioielli della squadra di Gasperini, il difensore Caldara, autore di una strepitosa doppietta. In crisi nera e ormai specialista in rimonte subite la Fiorentina, che ha incassato due sconfitte pesantissime contro il Milan in trasferta, un ko che ha probabilmente pregiudicato la corsa all'Europa League in campionato dei viola, e in casa contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Dopo aver espugnato il Borussia Park e dopo essere passati sul due a zero, gli uomini di Paulo Sousa sono clamorosamente crollati, subendo quattro reti. Lo stesso è avvenuto lunedì scorso nell'ultimo match di campionato contro il Torino, con i granata che hanno rimontato dal due a zero al due a due, fallendo anche un calcio di rigore con Belotti.

Il 21 febbraio del 2016, nell'ultimo precedente di campionato tra le due squadre, l'Atalanta è passata a Bergamo grazie alle reti di Mati Fernandez, Tello e Kalinic, in un rocambolesco tre a due che ha visto comunque gli orobici restare in partita fino alla fine, accorciando le distanze al novantunesimo con Pinilla. In Serie A la Fiorentina è reduce da quattro vittorie consecutive sul campo dell'Atalanta: l'ultima affermazione casalinga dei nerazzurri risale al 29 aprile del 2012, secco due a zero con gol di Denis e Bonaventura. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo le due squadre non pareggiano dal due a due del 9 febbraio 2008, Fiorentina avanti due volte con le reti di Pazzini e Semioli, ma raggiunta dalla doppietta di Muslimovic per l'Atalanta.

Quello di Bergamo è dunque uno dei campi dai quali in tempi recenti la Fiorentina ha ottenuto maggiori soddisfazioni. I bookmaker non possono però ignorare lo stato di forma attuale delle due squadre, con l'Atalanta dunque nettamente favorita, con William Hill che quota 1.95 il successo interno bergamasco, Bet365 che fissa a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin che propone a 4.10 la quota per l'affermazione esterna. Diretta tv per Atalanta Fiorentina, domenica 5 marzo 2017 alle ore 12.30, sui canali 206 e 251 di Sky (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) per gli abbonati alla pay tv satellitare e sul canale Premium Sport HD per gli abbonati al digitale terrestre pay. Diretta streaming video via internet disponibile su entrambe le piattaforme sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

