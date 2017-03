Bassano Mantova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA BASSANO MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano Mantova, diretta dall’arbitro Daniele De Remigis di Teramo e in programma oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida prevista nella nona giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. I veneti sono in lotta per i playoff e all'inizio della stagione sono stati anche in vetta alla graduatoria. Poi una lunga serie senza vittorie li ha fatti calare vistosamente, prima di una leggera ripresa con l'avvento del 2017. Al momento i giallorossi si trovano al settimo posto in classifica e sono reduci da tre sconfitte consecutive. In particolare l'ultima, un tennistico 6-0 in casa del Pordenone, ha causato l'esonero di mister Luca D'Angelo. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Il Mantova invece è in lotta per non retrocedere e al momento disputerebbe i playout. Due vittorie nelle ultime tre partite hanno permesso alla compagine lombarda di risollevarsi e di raggiungere il quint'ultimo posto. Ora è il momento per spingere sull'acceleratore e prendere definitivamente le distanze dal treno di squadre che lotta per non retrocedere. Quindi entrambe si presentano a questa sfida affamate di punti e le premesse per assistere ad un match intenso e spettacolare ci sono tutte.

Nonostante il cambio allenatore, il Bassano dovrebbe confermare almeno inizialmente il modulo 4-3-2-1 con l'albero di Natale, già utilizzato in precedenza in diverse occasioni. L'estremo difensore titolare sarà Bastianoni, che collaborerà per proteggere la porta con il terzino destro Formiconi, con il primo difensore centrale Trainotti, con il secondo difensore centrale Pasini e con il terzino sinistro Crialese.

A centrocampo mancherà una pedina fondamentale come lo sloveno Zibert, espulso nell'ultima sfida persa nettamente contro il Pordenone. Dunque il trio di centrocampo sarà formato dalla mezzala destra Bernardi, dal mediano di contenimento Gerli e dalla mezzala sinistra Laurenti. I due trequartisti risponderanno ai nomi di Candido e di capitan Minesso, che avranno l'arduo compito di muoversi fra le linee per impensierire la retroguardia avversaria. Infine il ruolo di unica punta centrale verrà preso in consegna dal centravanti Maistrello.

Il Mantova del tecnico Gabriele Graziani proverà a giocare in maniera un po' più accorta, proponendo il modulo 3-5-2. Il portiere titolare sarà Tonti e giocherà assieme ai tre difensori Vinetot, Cristini e Siniscalchi. A centrocampo sulla fascia destra giocherà Regoli, mentre sul versante opposto ci sarà Daniele Donnarumma. I tre interni saranno le mezzali Cittadino e Raggio Garibaldi e il mediano di contenimento Di Santantonio. In attacco non ci sarà capitan Caridi, espulso nel turno precedente. Al suo posto, accanto a Guazzo, giocherà Filippo Boniperti.

La gara vedrà prevalere dal punto di vista del gioco il Bassano Virtus, che con la spinta del pubblico amico proverà a chiudere il Mantova nella sua metà campo, cercando con insistenza il gol del vantaggio nei primi minuti. Gli ospiti dovranno essere attenti nelle situazioni convulse, evitando distrazioni che potrebbero compromettere un'ottima prestazione. In particolare ci vorrà un occhio in più sui calci d'angolo, dove il Bassano Virtus ha già dimostrato di essere molto pericoloso.

Secondo il parere dei bookmakers la vittoria del Bassano Virtus sarà poco più che una formalità. Il successo dei veneti è quotato 1.90 dall'agenzia di scommesse Intralot. Il risultato di pareggio invece paga 3.20 volte l'importo giocato, il successo esterno del Mantova 4.10. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Bassano-Mantova sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.