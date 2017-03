DIRETTA BENEVENTO SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 5 MARZO) - Benevento Salernitana, diretta dall'arbitro Luigi Nasca di Bari, domenica 5 marzo 2017 alle ore 17.30, sarà un sentitissimo derby campano nella nona giornata del campionato di Serie B. Una sfida particolarmente delicata soprattutto per la formazione sannita, chiamata a riscattare le ultime due sconfitte consecutive, subite in casa contro il Bari (perdendo l'imbattibilità interna che durava da inizio stagione) e in trasferta contro il Novara. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (29^GIORNATA)

Due formazioni in forma, ma il Benevento aveva tenuto testa anche al Verona in un importantissimo scontro diretto e stava cominciando a sognare il possibile salto in Serie A. Prospettiva che ora appare decisamente più lontana. I sanniti si trovano a sei punti di distanza dalla capolista Frosinone e a cinque dalla Spal seconda il classifica. Distanze non ancora irrimediabili, ma sembra chiaro come il passo fin qui mantenuto dalla squadra di Baroni si sia spezzato. Non sarà facile tornare immediatamente sulla retta via considerando quanto la Salernitana sia a sua volta in difficoltà nell'ultimo periodo.

Dopo essere stata sconfitta a Trapani, la compagine allenata da Bollini è caduta in casa contro la Spal. Gli estensi sono una delle grandi rivelazioni di questo campionato, ma la sconfitta interna ha scatenato grandi malumori da parte della tifoseria granata, che dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione sperava di poter vedere la squadra affacciarsi in zona play out, e invece probabilmente dovrà sudare ancora per vedere i suoi beniamini guadagnarsi la permanenza in cadetteria.

Allo stadio Vigorito scenderanno in campo queste probabili formazioni: Benevento schierato con Cragno estremo difensore alle spalle dei due centrali della retroguardia, Camporese e l'uruguaiano Walter Lopez, mentre Del Pinto sulla fascia destra e Lucioni sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. Il ghanese Gyamfi e Melara saranno impiegati come vertici arretrati di centrocampo, mentre Falco, Matera e Nicolas Viola saranno impiegati come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta Ceravolo.

Risponderà la Salernitana con Gomis in porta alle spalle della linea difensiva a tre con Mantovani, Perico e Schiavi schierati dal primo minuto. Il brasiliano Ronaldo manterrà il suo posto in cabina di regia a centrocampo, affiancato da Zito e dal camerunese Minala, mentre Vitale sarà l'esterno mancino della linea mediana e Bittante sarà impiegato sulla fascia opposta. In attacco ci sarà invece Rosina a far coppia con Coda, il cui gol non è bastato ai granata per fare risultato contro la Spal.

Il tecnico del Benevento, Baroni, rimarrà fedele al 4-2-3-1 che ha comunque fatto le fortune di una squadra che resta comunque una neopromossa nonché una matricola assoluta, al suo primo campionato di sempre in Serie B. Dopo una lunga serie positiva culminata con il pareggio di Verona e le vittorie contro Carpi, Latina e Pro Vercelli, i sanniti hanno perso però quell'efficacia e quella compattezza che aveva permesso loro di fare risultato anche in diverse situazioni difficili. Compattezza e continuità di rendimento che la Salernitana invece non ha mai trovato, né con Sannino né con Bollini, nel corso di questa stagione. Il passaggio al 3-5-2 per l'ex tecnico della Lazio Primavera non ha portato frutti, con i granata che nelle ultime dieci partite sono riusciti solo in due occasioni (nel derby perso contro l'Avellino e in casa contro il Perugia) a realizzare più di una rete nel corso di una partita, vanificando gli sforzi di una difesa comunque discreta.

Nonostante le difficoltà intrinseche di un derby e il momento-no della formazione giallorossa, i bookmaker credono nelle possibilità casalinghe di un Benevento che in casa ha concesso pochissimo in questa stagione. Vittoria sannita quotata 2.05 da Bwin, mentre Paddy Power fissa a 3.35 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sul colpaccio granata allo stadio Vigorito. Diretta tv per Benevento-Salernitana, domenica 5 marzo 2017 alle ore 17.30, sui canali 206 e 252 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD) con tutti gli abbonati Sky che potranno anche usufruire della diretta streaming video sul sito skygo.sky.it.

