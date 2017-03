Bologna Lazio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi Serie A)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 27^ GIORNATA) - Bologna Lazio, diretta dall’arbitro Carmine Russo, è la partita che chiude la ventisettesima giornata di serie A alle ore 20.45 di domenica 5 marzo allo stadio Renato Dall’Ara. La formazione biancoceleste occupa attualmente il quinto posto nella classifica del massimo campionato e punta alla terza posizione detenuta dal Napoli con 4 punti in più, arriva con il morale alle stelle sia per i risultati in campionato che per quello della semifinale di andata di Coppa Italia, dove ha battuto la Roma per 2–0 mettendo un bel mattone per la qualificazione alla finale. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI BOLOGNA LAZIO - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Per il Bologna invece, la situazione è più pesante, anche se non ci sono pericoli di retrocessione. La formazione allenata da Roberto Donadoni ha perso le ultime tre gare giocate in casa, con Napoli, Milan ed Inter, e nelle due trasferte a Marassi delle ultime tre giornate ha rimediato una sconfitta e la beffa del pari del Genoa all’ultimo minuto di recupero nell’ultimo turno; il tutto condito con una serie di polemiche per gli arbitraggi che non hanno certo lasciato molto tranquillo l’ambiente. La gara di questa sera è attesa in casa rossoblù come punto di partenza di un finale di campionato migliore di quanto fatto sinora.

Nella gara di andata tra queste due formazioni il Bologna riuscì a fermare la Lazio sul pareggio con il risultato di 1–1, ed anche in quel caso fu raggiunto solo al termine del recupero, con un calcio di rigore, trasformato da Immobile, che fu giudicato quantomeno dubbio. I felsinei erano passati in vantaggio dopo 10 minuti grazie ad una rete messa a segno da Helander ed avevano avuto anche una occasione di raddoppiare pochi minuti dopo, sulla quale però si era fatto trovare pronto Marchetti. Da quel momento la gara ebbe una svolta con la Lazio a prendere il possesso del campo ed attaccare a pieno ritmo, collezionando ben 18 corner contro 0 del Bologna, ma senza riuscire a segnare fino al rigore del 97esimo.

Nella gara dell’ultimo turno contro il Genoa a Marassi, il Bologna era andato in vantaggio con una rete di Viviani realizzata al 12esimo del secondo tempo, poi aveva controllato la gara arretrando il suo baricentro ma senza grandi occasioni da rete per il Genoa, fin quando l’espulsione di Torosidis costringe i felsinei a chiudere la partita in 10. Per il Genoa ci provano prima Pinilla, due volte, poi Laxalt, con Mirante sempre bravo a parare, ma il portiere non può fare nulla sul tiro di Ntcham, appena entrato in campo per gli ultimi assalti. La Lazio, contro l’Udinese, ha usufruito di un calcio di rigore contestatissimo dai friulani, che è stato trasformato da Immobile, nella unica vera occasione da rete creata dalla due formazioni in una gara che per il resto è stata sostanzialmente brutta, con la formazione di Inzaghi che aveva chiaramente già la testa rivolta al derby che si sarebbe giocato tre giorni dopo.

Durante la settimana di allenamenti Donadoni ha cercato di recuperare Gastaldello o Maietta dai rispettivi infortuni, ma il posto di Torosidis, squalificato dopo l’espulsione di Marassi, dovrebbe essere preso da Helander, che gioca così contro i laziali dopo la rete messa a segno nella gara di andata. Per quanto riguarda il resto della linea difensiva a 4 di Donadoni, gli interpreti dovrebbero essere Mbaye e Masina sulle due fasce laterali ed Oikonomou a far coppia con lo svedese al centro. Linea di centrocampo nel 4-3-3 felsineo con Viviani, Taider e Dzemaili, mentre in attacco con Petkovic ancora una volta utilizzato come punta centrale, le fasce saranno occupate da Verdi e da Krejci.

Lo schieramento della Lazio, con Inzaghi che si affida anche lui al 4-3-3, dipenderà anche dalle condizioni fisiche dei giocatori dopo il grande sforzo del derby di mercoledì sera, ma un punto fermo dovrebbe essere il rientro in porta di Marchetti, ed anche quello di Biglia, che nella precedente partita di campionato era fermo per squalifica. Linea difensiva laziale con Patric e Lulic a presidiare le zone laterali e Radu affiancato a De Vrji al centro; a centrocampo, assieme a Biglia ci saranno Parolo e Milinkovic-Savic autore della prima rete nel derby di Coppa Italia, mentre davanti, con Immobile, Felipe Anderson e Lukaku, con la riproposizione dell’attacco che ha fatto bene in coppa e Keita pronto ad entrare dalla panchina.

Per quanto riguarda le scommesse sul match del Dall’Ara, le quote proposte dalla Snai mettono come grande favorita la formazione di Simone Inzaghi con la quota vincente degli ospiti fissata a 1,80, mentre il pareggio è stato quotato a 3,65 e la vittoria del Bologna ha la quota più alta, fissata a 4,50. Indecisione invece da parte degli analisti Snai sul numero delle reti che saranno realizzate nel corso del match dato che le scommesse su under e over sono quotate entrambe a 1,85.

La partita di Serie A Bologna Lazio sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD, Supercalcio HD e Calcio 1 HD, i numeri 201, 206 e 251: telecronaca dalle ore 20.45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Diretta tv di Bologna-Lazio anche su Mediaset Premium: i canali di riferimento in questo caso saranno Premium Sport e Premium Sport HD. Per gli abbonati ecco pure la diretta streaming video tramite l'applicazione Premium Play.

