Brescia Verona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BRESCIA VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 5 MARZO) - Brescia Verona, diretta dall'arbitro Gianluca Aureliano di Bologna, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà il primo posticipo della nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una sfida sempre sentita dai tifosi vista la vicinanza geografica tra le due città, anche se al momento le due compagini sono in lotta per obiettivi diversi. Continua a soffrire il Brescia di Brocchi, che dopo la boccata d'ossigeno ottenuta con il successo interno contro il Cittadella è caduto di nuovo nell'anticipo sul campo del Bari, restando con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona play out.

Un torneo difficile in cui le Rondinelle hanno pagato soprattutto il pessimo rendimento esterno, con i biancazzurri che considerando solo le partite disputate in trasferta sarebbero penultimi in classifica (sette punti esterni, solo la Ternana finora ha fatto peggio con cinque). In casa il Brescia sarebbe invece alle soglie della zona play off. Di sicuro un esame fondamentale per capire cosa attenderà la squadra di Brocchi in questo finale di stagione sarà la sfida ad un Hellas che dopo i due pareggi contro Benevento e Spal e la sconfitta sul campo del Frosinone, tre scontri diretti consecutivi che hanno ridimensionato le ambizioni di salto diretto in Serie A degli scaligeri, ha saputo rilanciarsi e tornare alla vittoria.

Secco due a zero alla Ternana fanalino di coda del campionato, firmato da un Pazzini che con diciannove resti resta il capocannoniere di questo torneo cadetto ed un valore aggiunto che nessuna squadra in Serie B può vantare, e che potrebbe rivelarsi decisivo in quella che al momento è una corsa a tre per la Serie A con i gialloblu protagonisti con Spal e Frosinone.

Allo stadio Rigamonti scenderanno in campo queste probabili formazioni. Brescia con Minelli in porta e il senegalese Racine assente in difesa sulla fascia sinistra, dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a Bari. Al suo posto giocherà il croato Prce, con lo svizzero Untersee sulla fascia destra e Blanchard e Dall'Oglio impiegati come centrali, a completare la linea difensiva a quattro. A centrocampo l'altro svizzero Martinelli affiancherà Romagna e Sbrissa nel terzetto titolare, mentre in attacco assieme al maliano Camara partiranno dal primo minuto Stefano Mauri e Bonazzoli.

Risponderà l'Hellas Verona con il numero uno brasiliano Nicolas tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Ferrari, Bianchetti, Antonio Caracciolo e il francese Souprayen. A centrocampo gli argentini Franco e Bruno Zuculini copriranno le spalle come playmaker arretrari agli incursori offensivi, Zaccagni, Romulo e il brasiliano Bessa. Confermatissimo il bomber Pazzini come unica punta, dopo la doppietta realizzata nel turno infrasettimanale contro la Ternana.

4-3-3 da una parte e dall'altra, anche se il Brescia di Brocchi e l'Hellas Verona di Pecchia stanno interpretando in maniera abbastanza diversa le ultime partite. Le Rondinelle stanno cercando di giocare di rimessa ed ottenere innanzitutto i punti necessari, ma partite come quelle di Bari hanno dimostrato come il cammino sarà difficile se i lombardi non riusciranno a migliorare il rendimento esterno. L'Hellas sembrava invece in grado di ammazzare il campionato, e invece è mancata anche agli scaligeri la possibilità di ottenere il massimo nelle partite giocate in trasferta. Una squadra costruita per l'immediato ritorno nella massima serie, ma la realtà di un campionato di quarantadue giornate di Serie B resta imprevedibile.

Parlando di quote, le scommesse considerano comunque favorito un Hellas che fuori casa ha perso però sei delle ultime sette partite disputate, e che non vince lontano dal Bentegodi dal quattro a uno rifilato allo Spezia il 5 novembre scorso. Vittoria esterna quotata 2.15 da Bwin, mentre Betclic propone a 3.25 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 3.80 la quota per la vittoria in casa delle Rondinelle.

