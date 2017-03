Cagliari Inter/ Diretta tv e streaming video (risultato live), dove vedere la partita

DIRETTA CAGLIARI INTER: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - La partita di Serie A tra Cagliari ed Inter sarà trasmessa in diretta tv e in diretta streaming video da Sky e Mediaset Premium. Per il match del Sant’Elia, valido per la 27^giornata del massimo campionato, l’appuntamento è domenica 5 marzo 2017 alle ore 15:00. Arbitro della partita il signor Marco Di Bello, trentacinquenne della sezione di Brindisi. Come seguire Cagliari Inter in diretta tv e diretta streaming video? Su Sky il canale di riferimento sarà Calcio 2 HD, il numero 252: dalle ore 15:00 la telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, affiancato al commento tecnico dall’ex difensore Lorenzo Minotti; contributi da bordo campo affidati ad Andrea Paventi, mentre per Diretta Gol Serie A (in onda sul canale Sky Supercalcio HD, numero 205) la partita sarà seguita da Geri De Rosa. Per la diretta in streaming video di Cagliari Inter, tutti i clienti abbonati al pacchetto Sky Calcio potranno seguire il match tramite l’applicazione SkyGo, disponibile per pc, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI CAGLIARI-INTER: LA PARTITA LIVE

Per quanto riguarda Mediaset Premium: diretta tv di Cagliari Inter sul canale Premium Calcio 1 HD, il numero 382 del digitale terrestre, telecronaca a cura di Fabrizio Ferrero, commento tecnico di Massimo Paganin ed interventi da bordo campo di Massimo Veronesi e Marco Barzaghi. I sostenitori nerazzurri potranno ascoltare anche la telecronaca tifosa di Christian Recalcati. Per la diretta in streaming video gli abbonati potranno usufruire dell’applicazione PremiumPlay.

La situazione di classifica vede il Cagliari a 31 punti, con un margine rassicurante sulla zona retrocessione (+16), e l’Inter in sesta posizione -quindi fuori dalla zona coppe- a quota 48. I nerazzurri vorranno riscattare il ko nella partita d’andata, quando furono rimontati dai sardi che espugnarono San Siro con il risultato di 1-2: al vantaggio di Joao Mario riposero Melchiorri e la sfortunata autorete di Handanovic, su cross dello stesso Melchiorri. Quello è peraltro rimasto l’unico successo esterno del Cagliari nel campionato in corso.

© Riproduzione Riservata.