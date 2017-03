Cagliari Inter/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Serie A 2017, 27^ giornata)

CAGLIARI-INTER: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Cagliari-Inter, allo stadio Sant’Elia, è valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: domenica 5 marzo alle ore 15 i nerazzurri di Stefano Pioli vanno a caccia di altri punti utili per blindare la qualificazione alle coppe europee, tenendo aperta una porticina sul terzo posto che si è comunque allontanato dopo la sconfitta interna contro la Roma. Il Cagliari è già abbondantemente salvo, ma quando vede nerazzurro si esalta: negli ultimi anni gli isolani hanno centrato grandi risultati contro l’Inter, e all’andata erano andati ad espugnare San Siro come del resto era già successo un paio di stagioni fa. In attesa del calcio d’inizio questo pomeriggio, andiamo subito a valutare quello che i due allenatori hanno in mente per questa partita, analizzando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari-Inter. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI-INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Per Cagliari-Inter, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Cagliari (segno 1) vale 6,00, il pareggio (segno X) è quotato 4,00, mentre la vittoria dell’Inter (segno 2) vi permetterà di vincere 1,57 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli non cambia il suo modulo, ma deve valutare ancora come comporre il suo centrocampo a rombo: quasi certamente il vertice alto sarà Joao Pedro, quello basso invece vede in questo momento un testa a testa tra Davide Di Gennaro e Tachtsidis, con il primo che resta leggermente favorito. Per quanto riguarda le mezzali, nulla è ancora deciso: Dessena potrebbe prendersi un turno di riposo e lasciare spazio a Ionita, per l’altra posizione di interno dipenderà dallo schieramento difensivo. Spieghiamo: con Ceppitelli indisponibile, Rastelli deve coprire lo spot al fianco di Bruno Alves. Può farlo con Pisacane o Capuano: nel primo caso Isla giocherebbe come terzino destro lasciando così a Padoin (o Dessena) il compito di completare il reparto in mediana, nella seconda eventualità invece Pisacane sarebbe il laterale difensivo, mentre il cileno giocherebbe come mezzala. A sinistra invece ci sarà sicuramente Murru - ancora favorito su Miangue, che oggi si trova di fronte la squadra con cui ha iniziato la stagione, e che detiene ancora il suo cartellino - in attacco invece pochi dubbi sulla coppia formata da Sau (che ha ottima tradizione contro l’Inter) e Borriello.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Tutta la rosa a disposizione di Stefano Pioli, che ha recuperato anche Brozovic già titolare contro la Roma; la sconfitta di una settimana fa non ha scalfito le certezze del tecnico emiliano, che anche contro il Cagliari potrebbe riproporre la difesa a tre. Con questo schieramento, ancora una volta a essere sacrificato sarebbe Ansaldi: sulle corsie infatti giocherebbero Candreva e D’Ambrosio, mentre come terzo centrale di difesa il favorito sarebbe Medel, che si piazzerebbe tra Miranda (che rientra dalla squalifica) e Murillo formando così una linea tutta sudamericana. Ansaldi sarebbe invece in campo con il 4-2-3-1: in quel caso l’argentino giocherebbe come terzino sinistro, riportando D’Ambrosio dall’altra parte del campo. In ogni caso non cambierà la coppia in mezzo al campo: Gagliardini ha impiegato ben poco tempo per diventare insostituibile, al suo fianco ancora favorito Kondogbia che sta sicuramente crescendo. Anche qui c’è un sacrificato: uno tra Joao Mario e Brozovic, che si giocano il posto sulla trequarti dove invece è sicuro di esserci Perisic. Davanti a tutti naturalmente giocherà Mauro Icardi, che domenica scorsa ha segnato il sedicesimo gol nel suo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Gabriel; 19 Pisacane, 2 Bruno Alves, 24 M. Capuano, 29 Murru; 3 Isla, 8 D. Di Gennaro, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 22 Borriello

A disposizione: 1 Rafael A., 13 R. Colombo, 35 Salamon, 12 Miangue, 4 Dessena, 20 Padoin, 77 Tachtsidis, 27 Deiola, 18 Barella, 17 Farias, 32 Ibarbo

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Melchiorri

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 24 Murillo, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 33 D'Ambrosio; 6 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 21 Santon, 55 Nagatomo, 15 Ansaldi, 11 Biabiany, 19 Banega, 96 Gabriel Barbosa, 77 Brozovic, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -