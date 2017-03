Catania Melfi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CATANIA-MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Catania-Melfi, diretta dall'arbitro Riccardo Annaloro della sezione di Collegno, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Di fronte due formazioni decisamente staccate in classifica, anzi si può ben dire che per gli etnei questa è una partita che può rappresentare un'occasione d'oro per salire ulteriormente in classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

I rossoazzurri infatti nella scorsa giornata di campionato hanno centrato la prima vittoria della gestione Petrone, col nuovo allenatore che ha sostituito qualche settimana fa Pino Rigoli che ha potuto brindare al successo sul campo del Messina. Catania a quota trentanove punti e nel pieno di quella che può essere considerata ormai una vera e propria bagarre per la qualificazione ai play off. Dal sesto all'undicesimo posto le squadre sono racchiuse nel giro di due punti, e qualunque compagine potrebbe ritrovarsi con un buon piazzamento in vista della post season, oppure tagliata fuori dai giochi.

Non si è fermata invece nemmeno con l'arrivo di Aimo Diana al posto di Bitetto l'emorragia di sconfitta del Melfi, con i lucani che con lo zero a quattro subito contro la Paganese sono stati costretti ad incassare la loro undicesima battuta d'arresto consecutiva. Il fatto che la Vibonese resti comunque lontana due punti mantiene viva la speranza di partecipare ai play off per i gialloverdi, che restano al momento, nonostante tre allenatori e diversi tentativi di uscire dalla crisi, la peggiore squadra tra i campionati professionistici italiani.

Allo stadio Massimino scenderanno in campo queste probabili formazioni: Catania in campo con Pisseri a difesa della porta, Parisi sulla corsia laterale di destra al posto del brasiliano Drausio, squalificato, in una linea difensiva a quattro completata da Marchese e Bergamelli come centrali e dal serbo Djordjevic come esterno mancino. A centrocampo si muoveranno Fornito, Bucolo e Biagianti, mentre Russotto sarà confermato in posizione di trequartista, alle spalle della coppia offensiva composta dal portoghese Tavares e da Pozzebon. Melfi in campo con Gragnaniello estremo difensora e De Giosa, Grea e Laezza a formare la linea difensiva a tre. In cabina di regia il ghanese Obeng sarà affiancato da Marano e da Battaglia, mentre Mangiacasale sarà l'esterno laterale di destra e Russu l'esterno laterale di sinistra. In attacco, tandem Gammone-De Angelis.

Modulo 4-3-1-2 confermato da Petrone che a Messina ha visto un Catania reattivo, capace di colpire al momento giusto ma soprattutto di ribaltare un derby in cui si era ritrovato sotto dopo un'ora giocando dal 9' del primo tempo in dieci per l'espulsione di Drausio. Una prova di carattere che potrebbe aver segnato la svolta stagionale, carattere che Diana chiede a un Melfi che al di là del 3-5-2 utilizzato, deve ritrovare se stesso come squadra e gruppo per interrompere un'incredibile serie nera.

Il trend di risultati delle ultime settimane è inequivocabile, e vede il Catania dunque strafavorito secondo le agenzie di scommesse con vittoria interna degli etnei quotata 1.30 da Bet365, mentre William Hill propone a 4.80 la quota relativa al pareggio e Paddy Power alza fino a 11.00 la quota per il ritorno alla vittoria del lucani allo stadio Massimino. Gli abbonati al sito sportube.tv potranno seguire Catania-Melfi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, in diretta streaming video via internet, mentre non sarà prevista diretta tv.

