Catanzaro Matera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CATANZARO MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Catanzaro Matera, diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due formazioni che stanno attraversando un momento particolarmente delicato nel girone C del campionato di Lega Pro. Il cammino del Catanzaro continua ad essere in bilico, col valzer degli allenatori di cui la società calabrese si è resa protagonista sin dall'inizio della stagione che non si arresta. I giallorossi infatti dopo il ritorno di Erra in panchina avevano lanciato un segnale importante andando a battere l'Akragas in casa, ma in un altro fondamentale scontro diretto in zona salvezza sono stati costretti ad incassare una nuova sconfitta, battuti dal Taranto di misura. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Restano quintutilimi in classifica i calabresi, ma con tre punti di distacco dalla zona salvezza diretta: una scossa servirebbe ma allo stadio Ceravolo arriverà la squadra forse meno propensa in questo momento a lasciare altri punti. Il Matera infatti con un febbraio nero ha visto svanire le speranze di promozione diretta in Serie B che fino a qualche settimana fa erano molto concrete. I lucani hanno perduto la loro quarta partita consecutiva in casa contro il Siracusa, la settimana scorsa. Un vero e proprio tracollo dovuto all'espulsione di Carretta dopo appena ventisette minuti di gioco. Sono arrivati quattro gol dei siciliani e la squadra di Auteri è rimasta a ben nove punti di distanza dal Lecce capolista. Contro l'Ancona in Coppa Italia è arrivato un segnale di ripresa con una vittoria di misura, ma la trasferta di Catanzaro sarà il vero banco di prova per uscire dalla crisi.

Queste le probabili formazioni: nel Catanzaro mancherà Sirri, espulso a Taranto e conseguentemente squalificato, al centro della difesa. La linea difensiva davanti al portiere De Lucia sarà composta da Pasqualoni, Maita, Prestia e Sabato, dalla fascia destra alla fascia sinistra. A centrocampo saranno confermati nel terzetto titolare Carcione, Zanini e Icardi, mentre Giuseppe Giovinco sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva Gomez-Cunzi.

Il Matera confermerà la difesa a tre con De Franco, Scognamillo e Ingrosso davanti all'estremo difensore Tozzo. De Rose e Iannini giocheranno al centro della linea mediana, mentre Casoli coprirà la corsia laterale di destra e Salandria la corsia laterale di sinistra a centrocampo. In attacco, Negro e Lanini affiancheranno Dammacco, vista la squalifica di Carretta.

La boccata d'ossigeno in Coppa Italia non servirà molto ad Auteri e al suo Matera se non arriverà una ripresa in campionato. Il 3-4-3 del tecnico resta il modulo di riferimento, ma contro il Siracusa la squadra è mancata soprattutto sotto l'aspetto mentale, sciogliendosi come neve al sole una volta rimasta in inferiorità numerica. Il 4-3-1-2 di Erra ha messo in mostra un Catanzaro combattivo ma poco concreto a Taranto, incapace di reagire al gol realizzato in apertura di ripresa da Magnaghi che ha finito col decidere il match in favore dei pugliesi.

Nonostante il periodo-no, quote dei bookmaker sbilanciate a favore del Matera, con vittoria lucana quotata 2.20 da Betclic, mentre Bet365 alza fino a 3.50 la quota per il successo interno calabrese. Paddy Power propone invece a 3.10 la quota relativa al pareggio. Niente diretta tv ma solo diretta streaming video per Catanzaro-Matera, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, visibile su internet per tutti gli abbonati al portale ufficiale della Lega Pro sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.