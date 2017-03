Crotone-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi Serie A)

DIRETTA CROTONE SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 27^ GIORNATA) - Crotone-Sassuolo, diretta dall’arbitro Michael Fabbri, è in programma alle ore 15.00 di domenica 5 marzo. Le due formazioni si sfidano in un match valido per la ventisettesima giornata di Serie A: allo stadio Ezio Scida i calabresi si giocano le residue speranze di salvezza, per la verità più legate alla matematica che a possibilità concrete, mentre il Sassuolo, ormai da tempo fuori da qualsiasi discorso che abbia al proprio interno la parola Europa, cerca di dare un senso a questo finale di una stagione iniziata con grandi obiettivi e finita anzitempo con il diventare decisamente stregata tra infortuni a raffica e risultati negativi.

Il Crotone ha 13 punti in classifica e la salvezza sembra sempre più un miraggio, anche se Nicola continua a dirsi sicuro di poter centrare l'obiettivo. Tuttavia i numeri sono decisamente sfavorevoli ai calabresi, che contro il Cagliari di Rastelli hanno subito la quinta sconfitta di fila. La vittoria per 4 a 1 sull'Empoli è stata un fuoco di paglia in mezzo ad una stagione dove la squadra pitagorica non è stata mai in grado di dire la sua in chiave salvezza. La conferma la si è avuta anche nell'ultimo match, quello contro il Cagliari: dopo essere passata in vantaggio si è fatta rimontare e sorpassare dal Cagliari, che si è portato via tre punti senza troppo penare. La differenza qualitativa delle rose a disposizione dei due tecnici è stata decisamente a favore di Rastelli, che ha potuto tirare fuori dalla panchina un jolly come Borriello.

Nei due match precedenti il Crotone non è stato sicuramente aiutato dal calendario, considerando che ha incontrato prima la Roma e poi l'Atalanta, ovvero due formazioni di caratura assolutamente superiore e che stanno lottando per grandi obiettivi, come scudetto e Champions League. Contro la Roma è arrivata una partita volenterosa, ma alla fine la squadra di Spalletti ha vinto 2 a 0 senza fatica e l'Atalanta ha invece fatto suo il match giocato all'Azzurri d'Italia con un 1 a 0 che ha confermato anche la sfortuna dei calabresi in questa stagione, visto che a Bergamo sarebbe stato più giusto un pareggio.

Il Sassuolo, se si guardano gli obiettivi di inizio anno, non se la passa troppo diversamente: i 30 punti conquistati pongono gli emiliani in una anonima posizione di classifica e nell'ultimo turno è arrivata la bruciante sconfitta contro il Milan: uno 0 a 1 seguito da polemiche feroci da parte della società di Squinzi relativamente all'arbitraggio. Quella contro il Milan è stata, Coppa Italia, compresa, la quarta sconfitta consecutiva in casa: prima del match contro i rossoneri erano arrivati gli stop interni contro Juventus (0 a 2) e Chievo (1 a 3), a testimonianza di una squadra che si esprime meglio lontano da casa, come testimoniato anche dal successo per 2 a 1 sul difficile campo dell'Udinese. Ora arriva il match contro il Crotone e Di Francesco chiede 3 punti per l'orgoglio.

Per quanto concerne il Crotone, in questa ennesima ultima spiaggia nella lotta salvezza Nicola avrà tutta la rosa a disposizione. Il tecnico, confermato fino alla fine della stagione, farà giocare la squadra con il solito 4-4-2 ed è probabile che in mediana ci sia di nuovo una maglia da titolare per Capezzi, mentre in avanti ci saranno Trotta e Falcinelli, ex di turno. Di Francesco dovrà invece fare i conti con una squalifica decisamente pesante, ovvero quella del giovane Pellegrini. Il tecnico del Sassuolo, che farà giocare i suoi con il solito 4-3-3, non ha ancora deciso chi sostituirà il giovane centrocampista. Novità vi saranno in difesa, dove Dell'Orco potrebbe avere una maglia da titolare al centro della difesa e Defrel dovrebbe accomodarsi in panchina per far posto a Matri nel tridente d'attacco. Riguardo ai precedenti, ve ne sono nove e il Sassuolo è nettamente avanti con sei vittorie, di cui l'ultima all'andata di questo campionato, per 2 a 1 con reti di Sensi e Iemmello.

Riguardo ai pronostici, il Sassuolo parte favorito, ma il match per i bookmakers si presenta equilibrato. La vittoria che darebbe ai calabresi nuove speranze per la salvezza è infatti quotata a 3.50 volte la cifra giocata, mentre una vittoria del Sassuolo, seppure considerata più probabile, viene data a 2,10 volte la cifra giocata. Il pareggio è invece pagato 3,40 volte la cifra scommessa. Crotone-Sassuolo, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 255 (Sky Calcio 5 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare. - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

