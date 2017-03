Diretta/ Cagliari Inter info streaming video e tv, quote, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA CAGLIARI INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 5 MARZO) - Cagliari Inter, diretta dall'arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa all'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un banco di prova estremamente importante per testare le ambizioni europee dell'Inter di Stefano Pioli. Da quando l'ex allenatore della Lazio è arrivato in nerazzurro, la squadra milanese è stata un vero e proprio caterpillar contro le piccole, ma ha fallito sistematicamente gli scontri diretti, fatta eccezione per il match di campionato proprio contro l'ex squadra del tecnico (anche se i capitolini si sono poi vendicati in Coppa Italia). CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI CAGLIARI-INTER DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Nel derby col Milan è arrivato un pareggio, poi tre sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma, segno che l salto di qualità che la proprietà cinese spera di concretizzare al più presto (e per il quale sta iniziando già ad investire, vedi l'arrivo di Gagliardini nel mercato di gennaio) non si è ancora concretizzato. Per il Cagliari l'esame sarà importante, ma va ricordato che i sardi si trovano in questo campionato in una terra di mezzo che difficilmente regalerà sussulti clamorosi da qui alla fine del torneo.

Va benissimo ai rossoblu che sono tornati in Serie A dopo un anno di purgatorio nella serie cadetta, ed hanno messo al momento sedici punti di distanza fra di loro e il terzultimo posto. Una salvezza ormai acquisita che può inorgoglire la società e che dà ragione al tecnico Rastelli, che pure si è trovato a vivere critiche e situazioni difficili nello spogliatoio soprattutto a cavallo di Natale. Problemi superati ed ora l'Inter si troverà di fronte un cliente difficile, disposto a concedere poco e sul quale la squadra di Pioli dovrà provare a far prevalere le maggiori motivazioni di classifica.

La stagione del Cagliari continua a regalare soddisfazioni ai tifosi sardi, nonostante un ambiente che a tratti è stato particolarmente turbolento. Nonostante una posizione di classifica ormai tranquilla, i rossoblu continuano a giocare al massimo delle loro possibilità. Dopo la doppia sconfitta subita contro Atalanta e Juventus, la squadra di Rastelli ha ottenuto quattro punti nelle due trasferte consecutive appena affrontate, andando a pareggiare sul difficile campo della Sampdoria ed espugnando in rimonta lo stadio Scida di Crotone, mettendo ancora più in difficoltà i calabresi in chiave retrocessione.

L'Inter invece dopo aver battuto l'Empoli in casa ed il Bologna in trasferta, ha fallito un nuovo esame di maturità nella corsa all'Europa facendosi sorprendere in casa dalla Roma, che con due eurogol di Nainggolan ed un rigore di Perotti ha costretto i nerazzurri a subire un rotondo tre a uno a San Siro.

L'ultimo precedente in Sardegna in Serie A tra Cagliari ed Inter è datato 23 febbraio 2015, con vittoria nerazzurra grazie alle reti di Kovacic e Icardi, ed i rossoblu che riuscirono solamente ad accorciare le distanze grazie ad un'autorete del portiere avversario Carrizo. Al 29 settembre del 2013 risale invece l'ultimo pareggio tra le due compagini nel massimo campionato. Inter in vantaggio con Icardi, ma anche allora fu Nainggolan, col belga che vestiva la maglia rossoblu, a spezzare i sogni interisti. Al 14 aprile dello stesso anno risale invece l'ultima vittoria casalinga in campionato del Cagliari sull'Inter: fu una doppietta del cileno Pinilla a risolvere la contesa.

Secondo i bookmaker saranno le maggiori motivazioni dell'Inter in chiave di classifica a fare la differenza domenica pomeriggio, con la vittoria della squadra allenata da Stefano Pioli quotata 1.62 da William Hill, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.00 da Bwin e la quota per il successo interno dei sardi viene fissata a 6.00 volte la posta scommessa da Bet365.

Per Cagliari-Inter, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, ci sarà diretta tv sia per gli abbonati Sky sia per gli abbonati Mediaset Premium. I primi potranno seguire l'incontro sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video disponibile collegandosi via internet sul sito skygo.sky.it. I secondi potranno seguire il match sul canale Premium Calcio 1 HD, con diretta streaming video fruibile tramite un collegamento internet sul sito play.mediasetpremium.it.

