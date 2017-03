Diretta/ Civitanova Vibo Valentia: info streaming video e tv, risultato live (play-off Superlega gara 1, oggi)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (PLAY OFF GARA 1 SUPERLEGA, OGGI) – Civitanova-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Gnani e Simbari, la partita di volley maschile in programma per oggi 5 marzo 2017 alle ore 15.00 presso l’Eurosuole, e valida come gara 1 dei play off del campionato di Superlega. Tra gli incontri dei quarti di Play Off, questo dovrebbe essere il meno equilibrato, con i padroni di casa ampiamente favoriti sui calabresi. Lube Civitanova che ha dominato il campionato, ottenendo 68 punti nelle 26 partite giocate, terminando così prima nel girone, con 6 punti di vantaggio dalla seconda della classe, i ragazzi di Trentino Volley, e con appena 3 sconfitte maturate in tutta la stagione. Discorso differente per il Vibo Valentia Volley, che ha terminato la fase di campionato all'ottavo posto in classifica, a pari punti con Ravenna, e passato ai Play Off solo grazie ad uno score migliore negli scontri diretti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI CIVITANOVA*VIBO VALENTIA (raiplay.it) - - - CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI DEI PLAY OFF SCUDETTO DI SUPERLEGA

I due incontri tra le due squadre nella fase a campionato sono terminati entrambi con la vittoria dei marchigiani. Nel match di andata infatti, hanno avuto la meglio per 0-3 in Calabria, mentre il match di ritorno al PalaCivitanova è terminato 3-1 per i primi della classe. I ragazzi della Lube Civitanova che coach Gianlorenzo Blengini dovrebbe mandare in campo dal primo minuto sono i seguenti: Micah Christenson al palleggio, Nicola Pesaresi come libero, i due centrali saranno Dragan Stankovic e Davide Candellaro, l'opposto sarà Cvetan Sokolov e in posizione 4 il braccio armato di Osmany Juantorena.

Per gli ospiti invece, guidati da coach Waldo Kantor, il sestetto titolare dovrebbe essere questo: Manuel Coscione al palleggio, Davide Marra nel ruolo di libero, Rocco Barone e Deivid Costa i due centrali, Peter Michalovic come opposto e Thiago Alves in posizione 4. Nessun infortunio di rilievo per le due squadre. I due allenatori quindi avranno tutta la rosa a disposizione per questo primo turno di Play Off. La chiave tattica del match per la Lube Civitanova sarà sfruttare le schiacciate di Osmany Juantorena, servito alla perfezione dal palleggiatore americano Micah Christenson. Gli ospiti invece, dovranno sfruttare al meglio l'ex nazionale brasiliano e pluri medagliato Thiago Alves.

Ricordiamo infine che il match, valido quale gara 1 dei playoff del campionato di Superlega, tra Civitanova e Vibo Valentia sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio a partire dalle ore 15.00 sul proprio canale Raisport + disponibile gratuitamente al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata anche la diretta video streaming della partita di volley maschile tramite il servizio gratuito raiplay.it

