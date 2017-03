Diretta/ Conegliano-Modena: info streaming video e tv, risultato live (Finale Coppa Italia volley donne, oggi)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-LIU JO NORMDECCANICA MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV,RISULTATO LIVE (FINALE COPPA ITALIA VOLLEY DONNE,OGGI) - Conegliano-Modena, diretta dagli arbitri Vagli e Sobrero, è la finale di Coppa Italia di volley femminile del campionato di A1 in programma oggi domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.00. Questo pomeriggio le pantere tornano in campo per conquistare l’ambito titolo di Coppa, nella ben poco segreta speranza di realizzare in questa stagione 2016-2017 della massima serie della pallavolo femminile il fantastico triplete: dopo la vittoria in Supercoppa contro Bergamo, e la tanto attesa conquista della vetta del campionato di Serie A, dove al momento è in testa con ben 49 punti, 9 di distacco dalla diretta inseguitrice Casalmaggiore. Di contro però le ambizioni della squadra di Davide Mazzanti si scontreranno con la voglia della Liu Jo Nordmeccanica Modena di mettere a segno una grande ambizione personale per la azione emiliana, non paga della settima posizione attualmente occupata nella graduatoria del campionato e della qualificazione da testa di serie del girone nella Champions League organizzata dal commutato internazionale europeo (dove curiosamente si trova a condividere il girone di qualificazione ai play off proprio con Conegliano). CLICCA QUI PER LADIRETTA STREAMING VIDEO DI CONEGLIANO-MODENA (da raiplay.it)

Ma andiamo a vedere come le due compagini sono giunte alla finalissima di questa Coppa Italia 2017: la prima semifinalista ad avere accesso al tabellone è stata l’Imoco volley Conegliano, che è riuscita a battere con il ristato di 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara, riuscendo a concedere alla compagine piemontese appena il primo set. La vittoria delle pantere è stata certamente sofferta ma a beneficio dello spettacolo, a cui hnano assistito più di 4000 spettatori. Le azzurre come detto riescono a metter a segno solo il primo parziali, ma se diamo un occhio ai risultati singoli di ogni notiamo un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. In questo senso si è dimostrata decisiva la freddezza da giocatrici ormai consumate della pantere di Mazzanti e specialmente il contributo al match di Nicole Fawcer, top scorer del l’Imoco con 19 punti e due ace, anche se sono state altrettanto importanti anche De Kruijf, che ha messo a segno 18, 3 muri, autrice di una prestazione davvero sopra le righe al pari della compagna di reparto Raphaela Folie (1),mentre si segnala anche la doppia cifra di serena Ortolani. Di fronte a questo ben poco hanno potuto fare Barun e Piccinini, le quali spiccano senza dubbio tra le file della compagine novarese, dove si ricordano a livello statistico anche i 12 muri di squadra, di cui 5 messi a segno dalla sola Chirichella.

La seconda finalista come è noto è la Liu Jo Nordmeccanica Modena, che è riuscita a sconfiggere nella seconda semifinale di Coppa Italia la Savino del bene Scandicci, con il risultato di 3-1. Il copione nesso in campo dalle emiliane è stato più meno quello visto già nella stagione in corso del compianto di serie A1, dove le ragazze di Gaspari, dopo un avvio faticoso, hanno subito una specie di crollo nel secondo set, da cui riparte sempre una rincorsa al risultato e il più delle volte anche la vittoria. Diamo quindi un occhio ai parziali del match: nel primo set di va oltre a risultato classico terminando sul 24-26 per Modena, mentre nel secondo il tabellone si blocca su un terribile 25-19 per le bianconere, che poi recuperano sempre al pelo negli altri due parziali a disposizione. Va comunque segnalato che le ragazze di Gaspari, nonostante le prestazioni altalenanti hanno confermato un grande valore e mostrato di meritarsi l’accesso alla finale, grazie a delle ottime statistiche di squadra de fondamentali del muro (17 a segno) e al servizio (7 aces, contro gli 0 dei Scandicci).a fare la differenza in campo per Modena è stata ancor auna volta Neriman Oznosiy, che ha chiuso il match da top scorer (18 punti, 3muri), ma oltre a lei va ricordata la prestazione di Caterina Bosetti (15) e della Barkocevic con 13 marcature. In casa della compagine fiorentina, alla sua prima storica Final Four di Coppa Italia, ha messo a tabella Havlickova con 19 punti, Cruz con 15 e 12 per la Meijers.

Ricordiamo infine che la finale di Coppa Italia tra Conegliano e Modena sarà visibile in diretta tv sul canale tematico della Rai, Raisport+, visibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video dell’incontro tramite il servizio raiplay.it

