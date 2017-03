Diretta/ Slalom maschile Kranjska Gora streaming video tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi 5 marzo)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE KRANJSKA GORA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 5 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile è ancora di scena a Kranjska Gora con lo slalom speciale che chiude il classico fine-settimana in Slovenia, in una località immancabile nel calendario del Circo Bianco con la sua storica pista Podkoren, una delle più affascinanti per gli specialisti delle gare tecniche. Ieri abbiamo assistito al gigante, oggi spazio allo slalom: anche fra i pali stretti sarà la prima gara dopo i Mondiali e alla penultima stagionale, dunque l'attenzione si concentra soprattutto sulla lotta per la Coppa di specialità. Sarà di conseguenza un grande spettacolo, che tifosi ed appassionati di sci non devono perdere: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire lo slalom di Kranjska Gora.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.30, seconda manche alle ore 12.30)

La prima manche avrà inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com).

Abbiamo accennato alla lotta per la Coppa di specialità, che vede lottare Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen, il quale senza dubbio è lo slalomista più vincente della stagione ma paga caro due 'zero' e dunque ha 60 punti di ritardo dal grande rivale nella graduatoria, nonostante il norvegese abbia vinto cinque slalom contro i due di Hirscher. Inoltre i Mondiali sono stati trionfali per Hirscher, che ha raccolto la doppietta d'oro gigante-slalom oltre all'argento in combinata, mentre Kristoffersen è rimasto a secco, con un quarto posto particolarmente doloroso in slalom dal momento che in stagione quando era arrivato al traguardo era stato cinque volte primo e una secondo.

I Mondiali sono stati deludenti anche per gli azzurri, dunque puntiamo sulla voglia di rivalsa di Manfred Moelgg e Stefano Gross. In particolare Moelgg è stato protagonista eccellente quest'anno in slalom, l'unico capace di sfidare Hirscher e Kristoffersen: tuttavia purtroppo il calo che avevamo già notato nelle ultime gare di Coppa a gennaio è stato confermato a Sankt Moritz, dunque adesso speriamo in un nuovo picco per chiudere nel migliore dei modi una stagione che per Manfred è stata comunque eccellente, mentre per Gross è stata molto condizionata da problemi fisici, come d'altronde vale anche per Giuliano Razzoli e Patrick Thaler.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.30, seconda manche alle ore 12.30)

© Riproduzione Riservata.