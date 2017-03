DIRETTA UDINESE JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 5 MARZO) - Udinese Juventus, diretta dall'arbitro Antonio Damato di Barletta, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà un banco di prova molto importante per la capolista del campionato, nell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Nonostante una lunga serie positiva che sta vedendo la formazione di Allegri protagonista su tre fronti come nel 2015, quando vinse scudetto e Coppa Italia ed arrivò in finale di Champions League, la vittoria del sesto titolo nazionale consecutivo è ancora in bilico, con la Roma di Spalletti che, al contrario del Napoli di Sarri, riesce a tenere vivo l'interesse nella corsa al tricolore mantenendosi a sette punti di distanza dai bianconeri. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI UDINESE JUVENTUS DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Nonostante il periodo fittissimo di impegni la squadra di Allegri non potrà dunque permettersi cali di concentrazione alla Dacia Arena, contro un'Udinese molto poco brillante nell'ultimo periodo, ma a sua volta senza grandi ambizioni di classifica. La salvezza per i friulani è ormai cosa fatta, con quattordici punti di vantaggio sul Palermo terzultimo. I ventinove punti fin qui accumulati dalla squadra di Gigi Delneri non consentono però in nessun modo di coltivare speranze per un possibile inserimento in zona europea, ed anzi il quattordicesimo posto attuale andrà migliorato per non andare incontro a quella che sarebbe la terza stagione particolarmente grigia per i friulani, pur senza le preoccupazioni in chiave salvezza che i tifosi sono stati costretti ad affrontare l'anno passato.

Udinese in grande difficoltà nell'ultimo periodo, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime nove partite ufficiali disputate, quella contro il Milan del 29 gennaio scorso. Negli ultimi tre match in Serie A i friulani hanno rimediato altrettante sconfitte, prima cadendo sul campo della Fiorentina impostasi con un rotondo tre a zero, quindi facendosi sorprendere in casa in rimonta dal Sassuolo e poi perdendo di misura anche il confronto allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, con i biancocelesti vincenti grazie ad una rete di Ciro Immobile.

La Juventus invece viene da una formidabile striscia di dieci vittorie consecutive in incontri ufficiali, tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Le ultime tre avversarie messe in fila sono state il Porto in Europa, con i quarti di finale della massima competizione europea ipotecati dalle reti di Pjaca e Dani Alves. Quindi, i successi casalinghi contro l'Empoli in Serie A e contro il Napoli in Coppa Italia, rimonta che ha permesso ai bianconeri di compiere un passo avanti importanti verso la finale nonostante le proteste partenopee per la direzione arbitrale.

Il 17 gennaio 2016, nell'ultimo precedente in Serie A tra le due compagini, l'Udinese è stata travolta dalla Juventus che è passata in scioltezza alla Dacia Arena con un perentorio quattro a zero, con reti siglate da Dybala (doppietta), Khedira ed Alex Sandro. Al primo febbraio del 2015 risale invece l'ultimo pareggio in Friuli tra le due formazioni, con il punteggio di zero a zero. L'Udinese non batte in casa la Juventus dal 3 aprile 2010, quando dilagò con un clamoroso tre a zero firmato dalle reti di Alexis Sanchez, Simone Pepe e Totò Di Natale.

Il momento di forma indica chiaramente per le agenzie di scommesse come non possa esserci una favorita diversa dalla Juventus per l'incontro di domenica pomeriggio. William Hill fissa a 1.53 la quota relativa alla vittoria esterna degli uomini di Allegri, mentre Bwin propone a 4.25 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic moltiplica per 8.00 l'investimento compiuto sul successo casalingo dei friulani a sette anni dall'ultima affermazione interna contro la Juve.

Per seguire la diretta tv di Udinese Juventus, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà necessario avere un abbonamento Sky o Mediaset Premium. Gli abbonati alla prima piattaforma potranno collegarsi sul canale 251 del boquet satellitare (Sky Calcio 1 HD), gli abbonati alla seconda sul canale Premium Sport 2 HD. Diretta streaming video disponibie per Sky e Mediaset collegandosi via internet rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

SEGUI IN DIRETTA CON NOI UDINESE JUVENTUS DI SERIE A 2016-2017





