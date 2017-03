Empoli-Genoa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi Serie A)

DIRETTA EMPOLI-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 27^ GIORNATA) - Empoli-Genoa, diretta dall’arbitro Daniele Doveri, è in programma alle ore 15.00 di domenica 5 marzo. Le due formazioni si sfidano in un match valido per la ventisettesima giornata di Serie A: uno scontro salvezza quello che andrà in scena allo stadio Castellani di Empoli. Due formazioni che vivono un momento non certo esaltante della loro stagione pur consapevoli di essere in una posizione di favore per la salvezza rispetto alle ultime tre. Empoli e Genoa hanno voglia di tornare a vincere anche perché sarebbe una vittoria che varrebbe doppio visto che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI EMPOLI-GENOA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

Solo quattro punti separano Genoa ed Empoli: i grifoni sono avanti anche se da qualche settimana faticano a trovare un buon rendimento e un gioco costante. In casa Empoli c'è determinazione per poter provare a vincere uno scontro salvezza molto delicato. Il Genoa di Mandorlini dopo il cambio di allenatore è pronto a regalare un successo al nuovo tecnico. L'ex mister del Verona sta lavorando bene per provare a dare equilibrio alla sua squadra e soprattutto per fare in modo che ci si possa allontanare quanto prima dalla zona calda della classifica.

L'Empoli vive un momento di difficoltà molto evidente. La squadra toscana non è in grande forma e sta rendendo al di sotto delle aspettative. Ben tre sconfitte di fila nelle ultime tre partite che stanno gettando l'ambiente nell'ansia legata alla retrocessione. La squadra continua a lottare e gioca anche abbastanza bene pur avendo segnato appena un gol nelle ultime tre gare, quello realizzato da Krunic in occasione della gara con la Lazio. Si tratta comunque della giusta occasione per provare a rialzarsi e magari segnare qualche gol in più visto che l'Empoli segna molto poco.

Discorso simile per il Genoa che arriva da un periodo nero che ha determinato l'esonero dell'ormai ex allenatore Ivan Juric. Il tecnico è stato sostituito da Mandorlini che nella scorsa domenica ha portato il primo punto dopo due sconfitte di fila. Anche il Genoa nelle ultime tre gare ha realizzato appena un gol ed è quello siglato da Ntcham nell'ultima gara interna contro il Bologna. Nella scorsa stagione al Castellani la partita terminò 2-0 per gli azzurri grazie alle reti siglate da Zielinski e Krunic che regalarono i tre punti. Le partite tra Empoli e Genoa oltre ad essere state sempre molto belle hanno visto andare spesso in gol solamente una delle due formazioni. Questo proprio perché si è sempre trattato di sfide molto equilibrate e che sono state sempre avvincenti in quanto Genoa ed Empoli nelle ultime stagioni hanno lottato per evitare la retrocessione.

Per quanto concerne le scommesse, il bookmaker Bwin propone una serie di quote molto interessanti per questa sfida. La vittoria dei padroni di casa viene quotata a 2.60 mentre a 3.10 viene quotato il pareggio. Equilibrio tra Empoli e Genoa testimoniato anche dalla quota dei grifoni rossoblu: la squadra di Mandorlini viene quotata a 2.75. Il tecnico dei padroni di casa, Martusciello, si è detto molto tranquillo per il prosieguo di campionato. L'allenatore dell'Empoli non vuole cali di tensione e desidera comunque poter regalare una grande gioia ai propri tifosi: battere il Genoa domenica vorrebbe dire blindare letteralmente la salvezza. Discorso simile per i grifoni con Mandorlini che si è detto ottimista e pronto a vedere un miglioramento. Entusiasta soprattutto della fase difensiva dimostrata domenica ancor più solida rispetto a quanto fatto vedere in occasione delle ultime gare giocate dal Genoa sotto la gestione Juric. Ci sono tutti i presupposti per una gran bella gara.

La partita di Serie A Empoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15.00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Diretta tv di Empoli-Genoa anche su Mediaset Premium: il canali di riferimento in questo caso sarà Premium Calcio 2. Per gli abbonati ecco pure la diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play. - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A

