Feralpisalò Albinoleffe/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FERALPISALO'ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Feralpisalò-Albinoleffe sarà diretta dall'arbitro Nicolò Cipriano di Empoli, assistito dai guardalinee Alessio Berti di Prato e Lorenzo Li Volsi di Firenze: si gioca dalle ore 20:30 di domenica 5 marzo 2017. Si tratta di uno scontro in piena zona play off. In classifica, i padroni di casa sono ottavi, gli ospiti invece decimi. Un solo punto divide le due squadre, al momento.

Nell'ultimo turno di campionato, il FeralpiSalò ha ceduto di misura al Parma, seria candidata per la promozione diretta in Serie B (Venezia permettendo). A decidere la gara, terminata sul punteggio di 1-0 a favore dei ducali, una rete di Emanuele Calaiò in avvio di primo tempo. L'esperto attaccante dei gialloblu ha trovato la rete decisiva all'ottavo minuto di gioco, perforando la non sempre eccelsa difesa della squadra allenata da mister Michele Serena. L'Albinoleffe è invece reduce dal 2-0 rifilato all'Ancona.

I bergamaschi, con il facile successo conseguito domenica, hanno certificato le loro ambizioni di play off da una parte e certificato quella che è ormai una crisi conclamata per l'Ancona, terzultimo in classifica. Nelle ultime 5 partite del campionato di Lega Pro, il Feralpisalò ha conquistato 2 vittorie e 3 sconfitte. I successi sono arrivati contro Forlì e Lumezzane. Battute d'arresto invece contro Gubbio, Mantova e Parma.

A bruciare maggiormente l'inatteso ko casalingo contro il Mantova, attualmente invischiato nella lotta per non retrocedere. Alle rete di Guazzo al 32' i padroni di casa non sono riusciti a rispondere, nonostante i 60 minuti a disposizione. Dall'altra parte, l'Albinoleffe è reduce da due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta negli ultimi 5 incontri di campionato, a testimonianza dell'ottimo momento di forma attraversato dai ragazzi di mister Alvini.

In trasferta, i bergamaschi hanno battuto 2-1 il Mantova, grazie alla rete decisiva di Gonzi nella ripresa, e pareggiato 0-0 sul campo del Gubbio. In casa, oltre al successo di domenica scorsa contro l'Ancona (2-0, reti di Scrosta e Mastroianni nel primo tempo), è arrivato l'1-1 contro il Forlì (Tentoni per gli ospiti aveva risposto all'iniziale vantaggio firmato da Guerriera). L'unico ko è maturato in casa contro la corazzata Parma (1-0 per i ducali con rete di Calaiò).

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Feralpisalò di mister Michele Serena dovrebbe disporsi in campo con il modulo 3-4-3. In porta Caglioni, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Ranellucci, Aquilanti e Gambaretti. Centrocampo affidato a Davì e Settembrini, mentre sulle fasce agiranno Parodi a destra e Liotti a sinistra. Ballottaggi per il tridente offensivo, con Gerardi in vantaggio su Ferretti per il ruolo di centravanti e Baracaletti, Guerra e Surraco a giocarsi le altre due maglie.

Per l’Albinoleffe, allenato da Massimiliano Alvini, modulo 3-5-2 e un giocatore assente per squalifica: il difensore Zaffagnini che sarà probabilmente rimpiazzato da Magli; quest’ultimo farà reparto assieme a capitan Fabio Gavazzi e Scrosta, davanti al portiere Nordi. In cabina di regia Lovisa affiancato dai faticatori Agnello e Giorgione, mentre i fluidificanti di fascia saranno Gonzi da una parte ed Anastasio dall’altra. Tandem d’attacco composto da Mastroianni e Antonio Montella.

Il bookmaker Bet365 vede favorito, anche se di poco, il FeralpiSalò la cui vittoria è data a 2.30 (segno 1). Il successo esterno dell'Albinoleffe (segno 2) è quotato a 2.80 mentre il pareggio (segno X) a 3.10 in lavagna. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Feralpisalò-Albinoleffe sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

