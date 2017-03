Foggia Juve Stabia/ Info streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FOGGIA JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Foggia Juve Stabia, diretta dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà con ogni probabilità il big match della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Lo dice la classifica, con un faccia a faccia tra due formazioni che stanno lottando ai piani alti della classifica, ma anche la qualità del gioco espressa fino a questo momento dalle due compagini.

Il Foggia in questo momento, dopo il crollo del Matera di Auteri, è l'unica formazione che sembra oggettivamente in grado di contendere al Lecce il salto diretto in Serie B. Satanelli reduci da due vittorie molto importanti, nello scontro diretto proprio contro i lucani che ha stabilito come fossero proprio i rossoneri l'anti-Lecce, e poi dai tre punti strappati in extremis sul campo di un combattivo Akragas, mentre i salentini a loro volta soffrivano ma facevano bottino pieno in casa contro la Vibonese. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Il testa a testa si preannuncia appassionante e destinato a durare almeno fino allo scontro diretto, ma certo il compito più arduo della settimana sembra quello dei foggiani, opposti ad una Juve Stabia che arriverà arrabbiata dopo la clamorosa rimonta subita in casa contro la Reggina. Avanti tre a uno a fine primo tempo, le Vespe si sono fatte inchiodare inaspettatamente sul tre a tre, risultato pesante anche dal punto di vista psicologico, con la formazione campana ora distante sette punti dal secondo posto occupato dal Foggia e nove dal primato attualmente occupato appunto dal Lecce.

Allo stadio Zaccheria si giocherà con queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Guarna a difesa della porta, Gerbo in posizione di terzino destro e Loiacono in posizione di terzino sinistro nella linea difensiva a quattro completata da Martinelli e da Coletti come centrali. Agazzi, Deli e Vacca giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Mazzeo, Di Piazza e Sarno saranno titolari nel tridente offensivo. La risposta della Juve Stabia sarà affidata a Russo tra i pali, mentre Camigliano e l'argentino Morero giocheranno al centro della retroguardia, Cancellotti sarà l'esterno difensivo di destra e Liviero l'esterno difensivo di sinistra. Capodaglio, Izzillo e Salvi giocheranno a centrocampo, mentre in attacco spetterà a Ripa, Lisi e Marotta partire nel tridente offensivo come titolari.

Modulo 4-3-3 da una parte e dall'altra, col Foggia di Stroppa che come sempre è avvenuto in questa stagione è riuscito a mantenere un ottimo equilibrio difensivo, spesso a dispetto anche della capacità di giocare un calcio d'attacco efficace. Il carattere non manca ai Satanelli e lo si è visto anche ad Agrigento, servirà però un pizzico di qualità in più per centrare l'obiettivo della promozione sfumato nella passata stagione. La Juve Stabia di Gaetano Fontana ha vinto solo tre delle ultime dieci partite disputate in campionato e spesso non è riuscita a concretizzare la mole di gioco prodotta, come avvenuto contro la Reggina.

Le quote dei bookmaker indicano il Foggia maggiormente in salute, con Paddy Power che fissa a 1.68 la vittoria interna dei rossoneri, mentre Bet365 moltiplica per 6.00 quanto investito sull'affermazione campana allo stadio Zaccheria. L'eventuale pareggio viene invece offerto ad una quota di 3.50 da Betclic. Per seguire in diretta streaming video Foggia-Juve Stabia, domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv, mentre non sarà possibile vedere il match in diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

