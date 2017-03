Fondi Taranto / Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FONDI TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Fondi-Taranto, diretta dall'arbitro Ilario Guida della sezione di Salerno, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tutta da seguire nel programma della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I padroni di casa dell'Unicusano proseguono nel loro cammino ricco di certezze e costellato anche da qualche spreco, come il vantaggio gettato al vento all'ultimo minuto nella trasferta di Cosenza, nello scorso turno di campionato. Colpaccio sfiorato allo stadio San Vito e Fondi che ha mancato d'un soffio l'aggancio solitario al sesto posto in classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

I laziali restano comunque più che mai in lizza per un posto nei play off, risultato straordinario considerando che la squadra allenata da Sandro Pochesci in questo campionato è una neopromossa, ripescata grazie al doppio successo nella Coppa Italia di Serie D e nei play off di categoria della scorsa stagione. A undici punti di distanza, il Taranto si trova invece in lotta per la salvezza, ma la scorsa settimana ha ottenuto un successo fondamentale nello scontro diretto interno contro il Catanzaro. Ora la zona play out è lontana tre punti per i pugliesi, che grazie al gol realizzato da Magnaghi hanno ottenuto sette punti nelle ultime tre partite contro Foggia, Catania e appunto Catanzaro. Un calendario non facile e una mini-serie positiva che regala senz'altro fiducia alla formazione allenata da Salvatore Ciullo.

Allo stadio Purificato di Fondi saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Padroni di casa dell'Unicusano schierati con Baiocco a difesa della porta, il danese Marino e Signorini coppia centrale di difesa, mentre Galasso sarà impiegato in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro. Varone e De Martino copriranno le spalle come playmaker arretrati di centrocampo al trio di incursori offensivi composto da Tiscione, Giannone e Calderini, quest'ultimo grande protagonista nella trasferta di Cosenza con una doppietta messa a segno. In attacco ci sarà Albadoro, confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà il Taranto con Maurantonio in porta, Altobello e Mariano Stendardo al centro della difesa e De Giorgi e Di Nicola esterni nella linea a quattro della retroguardia, rispettivamente a destra e a sinistra. Nigro, Lo Sicco e Pirrone formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Viola, Paolucci e Magnaghi.

Modulo 4-2-3-1 per l'Unicusano Fondi di Sandro Pochesci, 4-3-3 per il Taranto di Ciullo. Il Fondi sa bene di andare ad affrontare un avversario in salute, che sotto la guida del terzo allenatore stagionale sembra aver trovato un equilibrio inseguito vanamente per tutta la prima metà della stagione. Quello stesso equilibrio sul quale i fondani hanno posto le radici dei loro successi, anche se ingenuità come quelle di Cosenza potrebbero precludere l'ingresso nel jet set dell'alta classifica del girone alla matricola terribile laziale.

Le agenzie di scommesse sembrano puntare in maniera convinta sulla solidità dei laziali, con vittoria interna dell'Unicusano quotata 1.85 da Paddy Power, mentre Betclic offre il pareggio ad una quota di 3.40 e Bet365 propone a 4.33 la quota relativa al successo esterno pugliese. Fondi-Taranto, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, non sarà trasmessa in diretta tv, per seguire il match in diretta streaming video sarà necessario essere abbonati al sito sportube.tv, che trasmetterà via internet tutti i match del campionato di Lega Pro.

