Francavilla Lecce/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FRANCAVILLA LECCE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Virtus Francavilla-Lecce, diretta dall'arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà un derby pugliese quasi inedito ma ricco di spunti nel programma della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. La matricola terribile di questo torneo ed i salentini si sono ritrovati di fronte solo nei match di quest'anno, all'andata allo stadio Via del Mare e in Coppa Italia di Lega Pro. I giallorossi hanno sempre avuto la meglio finora, ma il Francavilla ha dimostrato di saper fare grandissime cose in un campionato in cui avrebbe dovuto sulla carta lottare per strappare una tranquilla salvezza. E invece al momento i biancazzurri mantengono il quinto posto solitario in classifica, che poteva essere ancora più lusinghiera senza l'ultima sconfitta sul campo di una Casertana che ha saputo comunque essere negli ultimi tempi cliente difficile per tutti. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Sicuramente non sarà più semplice la sfida contro un Lecce che sta producendo il massimo sforzo per concretizzare un ritorno in Serie B che i tifosi salentini attendono ormai da cinque anni. Le ultime tre vittorie contro Siracusa, Reggina e Vibonese hanno permesso ai giallorossi di mantenere quella continuità necessaria ad una squadra leader del campionato, e di mantenersi nel contempo con due punti di vantaggio su un Foggia che resta l'unica squadra ancora di mantenere il passo della squadra allenata da Padalino.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo domenica pomeriggio. Virtus Francavilla schierata con Casadei estremo difensore, mentre nella difesa a tre partiranno titolari De Toma, Idda ed Abruzzese. Il romeno Galdean nella zona centrale della linea mediana sarà affiancato da Prezioso e da Alessandro, mentre Albertini sulla fascia destra e Pastore sulla fascia sinistra copriranno le corsie laterali di centrocampo. Abate ed il francese Nzola formeranno invece il tandem offensivo.

Il Lecce giocherà invece con Perucchini in porta, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Cosenza e Monaco, mentre Drudi sarà assente a causa dell'espulsione rimediata contro la Vibonese. Agostinone sarà impiegato in posizione di esterno destro e Ciancio in posizione di esterno sinistro, mentre il portoghese Ferreira, Arrigoni e Mancosu giocheranno nel terzetto titolare di centrocampo. In avanti spazio al tridente formato da Marconi, Pacilli e dal francese Doumbia.

Moduli confermati per i due allenatori, con il 3-5-2 di Calabro nella Virtus Francavilla ormai rodatissimo, anche se in partite come quella di Caserta la formazione biancazzurra dimostra di peccare ancora, almeno a tratti, di inesperienza. 4-3-3 per il Lecce che anche senza avere in campo la coppia-gol d'inizio stagione, formata da Caturano e Torromino, sta riuscendo ad ottenere il massimo da partite comunque difficili, anche se il calendario ha mostrato una via lastricata da incontri sulla carta alla portata per i salentini nelle ultime settimane, chance sfruttata in pieno dalla squadra di Padalino.

Lecce favorito ma con prudenza dalle agenzie di scommesse, considerando gli sgambetti che la Virtus Francavilla è riuscita a piazzare nel corso di questa stagione. Quota per il segno '1' fissata a 3.20 da Bet365, mentre Betclic quota 3.20 l'eventuale pareggio e Paddy Power propone a 2.40 la quota per l'eventuale successo esterno. Virtus Francavilla-Lecce, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma solo in diretta streaming video, visibile via internet da tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

