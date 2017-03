INFORTUNIO BIGLIA, PROBLEMA AL POLPACCIO SINISTRO PER IL CAPITANO DELLA LAZIO. DENTRO MURGIA - Lucas Biglia ha riportato un infortunio al polpaccio sinistro ed è stato costretto ad abbandonare il campo all'inizio della ripresa. Al suo posto è entrato il giovane Alessandro Murgia che Simone Inzaghi ha dimostrato più volte di stimare molto. Quanto tempo rimarrà fuori Lucas Biglia? Difficile capirlo, ma i primi aggiornamenti da bordo campo a Sky SPort ci parlano per il calciatore argentino di una semplice e forte contusione al polpaccio. Appena uscito dal campo infatti il medico della Lazio gli ha applicato una fasciatura con ghiaccio proprio dietro al polpaccio sinistro e Lucas Biglia poi si è accomodato in panchina. Vedremo se sarà necessario effettuare degli esami strumentali a freddo domani, oppure se Biglia se la caverà con del semplice riposo che a questo punto sembra essere la soluzione più probabile anche perchè non dovrebbe trattarsi di un problema muscolare come uno strappo o una contrattura. Novità arriveranno già alla fine della partita.

INFORTUNIO BIGLIA, PROBLEMA AL POLPACCIO SINISTRO PER IL CAPITANO DELLA LAZIO. LA SUA PARTITA - Bologna-Lazio per Lucas Biglia dura appena cinquantaquattro minuti quando il capitano della Lazio è costretto a uscire per un infortunio al polpaccio sinistro. Al suo posto è entrato il giovane e talentuoso Alessandro Murgia. L'argentino ha giocato un primo tempo da assoluto protagonista, interpretando come al solito al meglio il ruolo di regista basso nel centrocampo a tre di Simone Inzaghi. Biglia è un calciatore davvero in grado di fare la differenza, probabilmente quello più forte che gioca nella Lazio. Ha dato il suo contributo dettando i tempi alla squadra ospite, che è passata in vantaggio nel primo tempo con una bella rete del solito Ciro Immobile. Nonostante sia durata poco e al di là di come potrà terminare la partita Lucas Biglia è stato senza dubbio tra i migliori e senza togliere nulla al giovane Murgia la sua uscita dal campo abbassa e di molto il tassotecnico del centrocampo di Simone Inzaghi. Staremo a vedere se poi questo ko andrà a pesare anche sul risultato oppure se la Lazio riuscirà comunque a vincere la partita.

