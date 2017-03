INFORTUNIO FOFANA/ Ultime notizie: frattura del perone! Sfuma il derby di calciomercato tra Inter e Juventus?

INFORTUNIO FOFANA, UDINESE NEWS: FRATTURA DEL PERONE. SFUMA IL DERBY DI CALCIOMERCATO TRA INTER E JUVENTUS? - La stagione di Seko Fofana potrebbe essere finita: l'infortunio riportato dal centrocampista dell'Udinese è più grave del prestito. Il giocatore non avrebbe riportato una semplice botta durante la partita contro la Juventus: al 39' era, infatti, uscito per un contrasto con Dani Alves. Al momento dell'uscita dal campo Fofana non riusciva ad appoggiare la gamba a terra, per questo è stato sostituito da Badu. Lo staff medico dell'Udinese lo ha subito sottoposto ad accertamenti e la prima diagnosi è quella di frattura del perone. Fofana è stato portato poco fa in ospedale, domani si valuterà la possibilità di sottoporlo ad un intervento chirurgico. Ora il centrocampista bianconero rischia diversi mesi di stop, da qui il timore che non faccia in tempo a rientrare in campo entro la fine della stagione. Il campionato potrebbe essersi chiuso già qui. Dopo la gioia per il pareggio con la Juventus emerge l'amarezza per la perdita di un elemento fondamentale della squadra di Delneri: pomeriggio rovinato dall'impietosa diagnosi. E pensare che negli ultimi giorni si parlava di un derby di mercato tra Inter e Juventus per Seko Fofana: acquistato per 3,5 milioni di euro, il centrocampista era riuscito a quadruplicare il suo valore. Questo infortunio, però, potrebbe cambiare i suoi scenari di calciomercato.

