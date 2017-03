INFORTUNIO STRAKOSHA / Problema alla coscia per il portiere della Lazio che stringe i denti nel recupero

INFORTUNIO STRAKOSHA, PROBLEMI ALLA COSCIA DESTRA PER IL PORTIERE DELLA LAZIO. FUORI ANCHE MARCHETTI - L'infortunio di Thomas Strakosha in Bologna-Lazio arriva proprio nel momento sbagliato per la squadra di Simone Inzaghi. Il portierino classe 1995 infatti era già in campo per sostituire un altro infortunato e cioè Federico Marchetti ormai ai box da diverso tempo. Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà tra le mura amiche lunedì il Torino del nuovo capocannoniere Andrea Belotti. Se non dovessero esserci né Federico Marchetti nè Thomas Strakosha in campo potrebbe scendere il croato classe 1987 Ivan Vargic che però sembra non goda della massima fiducia di Simone Inzaghi che infatti ha preferito lanciare Strakosha in campo piuttosto che puntare su un calciatore d'esperienza. Vargic è arrivato in estate dal Rijeka dopo una lunga esperienza nel campionato croato. Staremo a vedere quale sarà la condizione dell'infortunato Federico Marchetti.

INFORTUNIO STRAKOSHA, PROBLEMI ALLA COSCIA DESTRA PER IL PORTIERE DELLA LAZIO - Il portiere della Lazio Thomas Strakosha ha chiuso la gara Bologna-Lazio con un infortunio alla coscia destra, ma visto che il problema è stato accusato nei minuti di recupero è rimasto in campo stringendo i denti. Il portiere greco classe 1995 dopo un anno in prestito alla Salernitana è tornato alla Lazio che lo aveva pescato nel Panionios nel 2012 quando aveva appena diciassette anni. Portiere di grande spessore fisico in questa stagione ha giocato spesso titolare al posto di Federico Marchetti che ha avuto diversi problemi fisici. Non ci voleva questo problema alla coscia destra per Strakosha che ha lasciato ai suoi compagni gli ultimi rinvii dal fondo per non forzare la gamba. Nonostante questo il Bologna ha protestato a lungo, pensando che l'infortunio del portiere fosse dovuto alla volontà di perdere un po' di tempo con la Lazio comunque sopra di ben due reti. Staremo a vedere se nella giornata di domani arriveranno delle novità magari dopo alcuni esami strumentali. Non essendoci state contusioni il rischio è che si tratti di un problema muscolare.

