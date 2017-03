LITE KEITA-MILINKOVIC-SAVIC / I due calciatori della Lazio ''se le promettono'', ma poi Inzaghi fa da paciere

LITE KEITA-MILINKOVIC SAVIC, I DUE CALCIATORI DELLA LAZIO ''SE LE PROMETTONO'', SIMONE INZAGHI FA DA PACIERE - A scuotere il finale di Bologna-Lazio ci hanno pensato Sergej Milinkovic-Savic e Baldè Keita che nonostante l'ampia vittoria della Lazio ''se le sono promesse'' al cambio del primo. Come ha raccontato Sky Sport è stato subito Simone Inzaghi a fare da paciere tra i due, calmando il centrocampista che uscito dal campo indicava ad ampi gesti l'esterno d'attacco ex Barcellona. Un momento di tensione che si ripete perchè Keita nelle scorse giornate ha avuto a che ridire con altri giocatori importanti della Lazio. Forse questa è una spiegazione del perchè un calciatore così talentuoso alla fine parta sempre dalla panchina e non riesca ad esplodere con la maglia della Lazio di Simone Inzaghi che quest'anno sta facendo veramente cose importanti. Staremo a vedere se ci saranno delle novità in merito alla lite tra Sergej Milinkovic-Savic e Baldè Keita oppure se la situazione sarà chiusa qui senza troppe polemiche fuori dal campo.



