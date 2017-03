Lucchese Como/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA LUCCHESE COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese Como sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua di Olbia, assistito dai guardalinee Mattia Scarpa e Davide Baldelli entrambi di Reggio Emilia. Il posticipo del girone A di Lega Pro si gioca domenica 5 marzo 2017 alle ore 14:30. Allo stadio Porta Elia di Lucca per la 28esima giornata del campionato di Lega Pro nel girone A si affronteranno la Lucchese Libertas e il Como. I toscani sono ancora in zona playoff, precisamente al decimo posto, ma a causa degli ultimi risultati hanno visti avvicinarsi pericolosamente la Pro Piacenza, che adesso dista solo due punti. Dopo due sconfitte consecutive sarebbe fondamentale tornare al successo per risalire in quota e rimettere al sicuro quel posto nei playoff che sembrava scontato solo fino ad un mese or sono. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

L'avversario non sarà certamente fra i migliori, visto che il Como è retrocesso dalla Serie B e presenta comunque una rosa molto attrezzata. Anche i lariani sono in zona playoff, nello specifico ottavi, e in caso di sconfitta si vedrebbero raggiungere dalla Lucchese Libertas. Una situazione che la squadra lombarda vuole evitare assolutamente, anche perché rischierebbe di essere superata anche dal Renate, al momento al nono posto della graduatoria.

Per quanto riguarda le probabili formazioni: per i padroni di casa, messi in campo da mister Giuseppe Galderisi, il modulo di partenza sarà il 5-4-1. Non ci sarà il difensore centrale Dermaku, assente per squalifica. Dunque assieme al portiere Nobile il muro difensivo a cinque sarà composto dal terzino destro Tavanti, dal terzino sinistro Nolè e dai tre difensori centrali Espeche, Capuano e Maini. Il duo di centrocampo vedrà fraseggiare il mediano di copertura Mingazzini e il suo collega Bruccini mentre sulle fasce correranno i due esterni, a destra Fanucchi e a sinistra Merlonghi. L'unica punta sarà l'attaccante De Feo.

Anche il Como, per volere di mister Fabio Gallo, dovrebbe adottare lo stesso sistema di gioco. L'estremo difensore titolare dei lariani sarà Zanotti, e verrà protetto del terzino destro Marconi, dal pacchetto centrale composto da Briganti, Fissore e Nossa e dal terzino sinistro Sperotto. Davanti alla difesa Di Quinzio e Cavalli, che collaboreranno con i due esterni di fascia Cristiani e Damian schierati rispettivamente a destra e a sinistra. Davanti il riferimento sarà Chinellato, top scorer del Como con le sue 8 reti in campionato.

Dal punto di vista tecnico-tattico non c'è molta differenza fra le due compagini. Le squadre sostanzialmente si equivalgono e lo si può evincere dalla situazione di classifica. Forse il Como ha qualcosa in più nei singoli e proprio in questa direzione punterà la strategia del mister dei larian: gli uno contro uno potrebbero essere la chiave di volta di una sfida che si preannuncia per lunghi tratti tesa e bloccata, ma che potrebbe diventare più divertente se dovesse capitare l'episodio scatenante. Quote: secondo Intralot la squadra favorita è la Lucchese Libertas, la cui quota (segno 1) è di 2.35. In caso di pareggio (segno X) si può vincere una somma di 2.30 volte la posta in gioco. Infine il successo esterno del Como (segno 2) paga 2.90 volte.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lucchese-Como sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.