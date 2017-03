Maceratese-Gubbio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA MACERATESE GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Maceratese Gubbio, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo di Casarano e in programma oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida prevista nella nona giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. Prima del posticipo tra Parma e Forlì del lunedì, la giornata domenicale si chiuderà con una sfida tra due formazioni in cerca di riscatto. Vale per i marchigiani che pure negli ultimi tempi erano riusciti ad allontanarsi in maniera tangibile dalla zona retrocessione. Nelle ultime tre partite di campionato la Maceratese è riuscita però ad ottenere solamente un punto in casa contro il Fano, perdendo invece nelle trasferte disputate a Pordenone e a Mantova. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

Due pareggi contro Padova ed Albinoleffe invece per il Gubbio, che nell'ultimo turno disputato a Forlì ha incassato invece una sconfitta di misura. Per entrambe le squadre sono dunque tre le partite senza vittoria in campionato: non vincono dall'8 febbraio scorso, quando la Maceratese superò in casa il Modena e il Gubbio, sempre tra le mura amiche, il Lumezzane, con entrambe le sfide che si chiusero con il punteggio di uno a zero. La Maceratese mantiene comunque sei punti di vantaggio sulla zona play out, mentre si trova attualmente al sesto posto solitario con dieci lunghezze di vantaggio sul decimo, e dunque con una certezza che pare ormai già quasi acquisita di partecipazione ai play off. Ma per entrambe le squadre il faccia a faccia sarà l'occasione per spezzare il recente momento negativo.

Allo stadio Helvia Recina di Macerata scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Forte a difesa della porta, Marchetti sull'out difensivo di destra e Sabato sull'out difensivo di sinistra, mentre Gattari e Perna giocheranno al centro della retroguardia. De Grazia, Franchini e Malaccari formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Turchetta, per Colombi e per Petrilli.

Risponderà il Gubbio con Rinaldi, Marini e Piccinni titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Volpe. Alta densità nella zona centrale della linea mediana con Croce, Casiraghi e Valagussa, mentre Zanchi sarà impiegato come esterno mancino e Kalombo sulla fascia opposta. In avanti confermato il tandem composto da Ferri Marini e da Ferretti.

Moduli confermati per le due formazioni, nonostante le prove non particolarmente brillanti delle ultime settimane: 4-3-3 per la Maceratese di Federico Giunti, 3-5-2 per il Gubbio di Riccardo Magi. La società umbra negli ultimi anni ne ha viste di tutti i colori, toccando l'apice della Serie B ma anche un ritorno in Serie D, essersi assestati di nuovo nella parte alta della classifica in terza serie è un successo, ma la squadra rossoblu vorrà senz'altro farsi trovare pronta per i play off. Dove arrivò un anno fa la Maceratese che quest'anno, dopo un pessimo inizio di stagione, sembra però in grado di ottenere la salvezza diretta.

Le agenzie di scommesse non si lasciano andare a previsioni particolarmente marcate, con la vittoria interna dei marchigiani fissata a una quota di 2.45 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 3.80 la quota offerta per l'eventuale successo esterno degli umbri. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Maceratese-Gubbio sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

