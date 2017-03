Messina Monopoli/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MESSINA-MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Messina-Monopoli, diretta dall'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un faccia a faccia tra due squadre che continuano ad attraversare difficoltà importanti. La crisi societaria sta lasciando strascichi importanti in casa messinese: i peloritani nelle ultime settimane si erano fatti forti dei risultati ottenuti tra le mura amiche dello stadio San Filippo, ma nel derby siciliano contro il Catania hanno visto sfumare una grandissima occasione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (28^GIORNATA)

In superiorità numerica per oltre un'ora e in vantaggio grazie ad una rete realizzata su rigore da Milinkovic, dopo l'espulsione di Gladestony i giallorossi hanno subito la rimonta avversaria, con il Messina che è rimasto così a tre punti dalla zona play out, ma che ha fallito un'opportunità per garantirsi ancora maggiore tranquillità, oltre che regalare un'importante soddisfazione ai tifosi in quello che è un sempre sentito derby regionale. Il Monopoli prosegue nella sua astinenza da vittoria, ma si è mantenuto a sei lunghezze di distanza dalla zona play out pareggiando in casa nel derby pugliese contro l'Andria. In svantaggio fino al novantaquattresimo minuto, il rigore trasformato da Genchi quando la partita sembrava ormai finita ha tolto le castagne dal fuoco per i Gabbiani, che non vincono però in campionato da oltre due mesi, dalla trasferta di Agrigento dello scorso 17 dicembre.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio San Filippo: il Messina giocherà con Berardi tra i pali, Rea e Bruno al centro della difesa, Maccarone sulla corsia laterale difensiva di destra e Grifoni sulla corsia laterale di sinistra. Detto dell'espulsione e della conseguente squalifica di Gladestony, a centrocampo ci sarà spazio per Musacci, Sanseverino e Capua, mentre Mancini manterrà il suo posto da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Anastasi e dal serbo Milinkovic.

Il Monopoli scenderà invece in campo con Furlan estremo difensore alle spalle di una linea a quattro difensiva schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Carissoni, Esposito, Ferrara e Mercadante. Franco, l'uruguaiano Nicolini e Pinto nel terzetto di centrocampo titolare copriranno le spalle al trequartista Gatto, mentre il bosniaco Nadarevic e Montini saranno confermati come coppia titolare d'attacco.

L'arrivo del presidente Proto a Messina dovrebbe riportare tranquillità in un ambiente che ne ha estremamente bisogno. Lucarelli tatticamente insisterà con il suo 4-3-1-2, speculare a quello di Bucaro, da qualche settimana alla guida del Monopoli al posto di Zanin. Le due squadre hanno raccolto poco nell'ultimo periodo, ma il Messina almeno ha mantenuto un rendimento casalingo di alto livello prima del rocambolesco match contro il Catania. Sicuramente le due formazioni hanno un tesoretto da gestire in chiave salvezza, ma chi dovesse uscire sconfitto dalla sfida di domenica potrebbe ritrovarsi di fronte a difficoltà inaspettate.

Difficili le previsioni in una partita tra due squadre in difficoltà. Bet365 fissa a 2.25 la quota per la vittoria in casa del Messina, con i peloritani considerati favoriti rispetto ai pugliesi, il cui successo esterno viene quotato 3.40 da William Hill. Betclic propone invece a 3.20 la quota relativa all'eventuale pareggio. Per seguire la diretta streaming video di Messina-Monopoli, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv: non ci sarà infatti diretta tv della partita.

