Paganese Cosenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PAGANESE-COSENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 5 MARZO 2017) - Paganese Cosenza, diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà una delle due sfide che chiuderanno il programma della nona giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I padroni di casa stanno attraversando probabilmente il loro miglior momento stagionale, in un campionato che li ha visti inaspettati protagonisti dopo l'iscrizione al torneo di Lega Pro formalizzata solo in extremis.

I campani hanno espugnato il campo del Monopoli, hanno piegato in casa il Messina e poi sono riusciti a dilagare con un perentorio quattro a zero, nell'ultimo turno di campionato disputato, in casa del Melfi. Praticamente, nove punti per tre vittorie con otto gol messi a segno e nessuno subito per la formazione guidata da Grassadonia. I punti di vantaggio sulla zona play out sono diventati nove e per la Paganese la salvezza diretta sarebbe davvero un obiettivo straordinario, con i play off che a loro volta sono lontani cinque punti e che potrebbero diventare un nuovo orizzonte se il momento positivo si dovesse prolungare. D'altra parte il Cosenza con l'ultimo pareggio rimediato in casa contro l'Unicusano Fondi, peraltro con un gol all'ultimo minuto, sta continuando ad arretrare in classifica ed al momento sarebbe nei play off per un solo punto. L'addio di Roselli e l'arrivo di De Angelis in panchina non hanno scosso i silani, ancora troppo discontinui per puntare davvero ai piani alti della classifica.

Allo stadio Torre di Pagani si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Liverani tra i pali, Alcibiade sull'out difensivo di destra e Della Corte sull'out difensivo di sinistra, mentre Carillo e De Santis formeranno la coppia centrale di difesa. Tascone, Pestrin e Mauri partiranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre in avanti Bollino e Firenze (tre gol in due nella trasferta di Melfi) saranno affiancati da Cicerelli nel tridente offensivo. Risponderà il Cosenza con Perina estrem difensore alle spalle di Tedeschi e Meroni, centrali della retroguardia in una linea difensiva a quattro con D'Orazio chiamato a coprire la fascia destra e Blondett la fascia sinistra. A centrocampo ci sarà spazio per Calamai, Capece e Ranieri, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Mendicino, Statella e Cavallaro.

4-3-3 per una Paganese di Grassadonia molto versatile a livello tattico, con la formazione campana che nel corso di questa stagione ha saputo ben esprimersi con il 4-2-3-1 e che come detto sembra aver trovato nelle ultime partite un equilibrio davvero invidiabile. 4-3-3 anche per il Cosenza di De Angelis che ha vinto invece solamente tre partite nelle ultime dieci disputate in campionato, delle quali due in trasferta e solo una in casa, dove i calabresi non riescono a fare bottino pieno dal 10 dicembre scorso. L'ultimo successo risale invece a Melfi-Cosenza del 28 gennaio.

Quote sul filo dell'equilibrio, quelle rese note dalle agenzie di scommesse per la sfida del tardo pomeriggio di domenica. William Hill quota 2.40 l'affermazione interna dei campani, Bet365 alza invece fino a 3.10 la quota relativa al successo esterno dei silani e Paddy Power fino a 3.20 la quota relativa all'eventuale pareggio. Per seguire Paganese-Cosenza, domenica 5 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà necessario usufruire di un abbonamento al sito sportube.tv per la diretta streaming video via internet, mentre non sarà prevista la diretta tv del match.

