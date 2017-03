Pagelle/ Atalanta-Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI ATALANTA-FIORENTINA: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Ecco le pagelle del primo tempo di Atalanta-Fiorentina, con i voti ai migliori e ai peggiori delle due squadre che si stanno affrontando all'Atleti Azzurri d'Italia (0-0 nei primi 45 minuti). Gian Piero Gasperini conferma naturalmente il suo vincente 3-5-2 con Berisha (voto 6) tra i pali, i tre difensori centrali sono Masiello (voto 6), Caldara (voto 6) e Toloi (voto 6,5) che ha vinto il ballottaggio con Zukanovic. Freuler (voto 6,5) è il mediano davanti alla difesa, Kurtic (voto 5,5) e D'Alessandro (voto 5,5), preferito a Cristante, invece sono i due interni di centrocampo; sulle fasce gli scatenati Conti (voto 5,5) e Spinazzola (voto 6,5). Coppia d'attacco classica con Petagna (voto 6) e Gomez (voto 6,5). Paulo Sousa punta sul 3-4-2-1 con Tatarusanu (voto 6) estremo difensore, preferito ancora una volta l'ex Sportiello protetto da tre difensori centrali: Sanchez (voto 5), Rodriguez (voto 6) e Astori (voto 6). Chiesa (voto 4) e Tello (voto 6,5) che ha vinto il ballottaggio con Olivera agiscono sulle corsie laterali, mentre Badelj (voto 6) e Vecino (voto 6) formano la cerniera centrale che ha il compito di coprire le spalle ai due trequartisti che oggi sono Borja Valero (voto 5,5) e Ilicic (voto 6); punta centrale come sempre Kalinic (voto 5).

VOTO ATALANTA 6: Dopo un ottimo avvio di gara, i padroni di casa hanno un pò calato il ritmo consentendo alla Fiorentina di gestire meglio la fase difensiva. Ottima la spinta sulla corsia mancina del duo Spinazzola-Gomez. MIGLIORE ATALANTA PRIMO TEMPO SPINAZZOLA VOTO 6,5: Impressionante la corsa dell'esterno che è riuscito a trovare il fondo con regolarità da dove ha effettuato tanti cross non sfruttati dai suoi compagni. Ha cancellato dal campo il temuto Chiesa. PEGGIORE ATALANTA PRIMO TEMPO D'ALESSANDRO VOTO 5,5: Lanciato a sorpresa dal primo minuto, fatica con Conti a contenere l'esuberante Tello. Spreca una ghiotta occasione quando da ottima posizione calcia direttamente in curva.

VOTO FIORENTINA 5,5: Trasferta difficile per i viola che stanno faticando a giocare come al solito vista la costante pressione dei padroni di casa che stanno impendendo ai ragazzi di Sousa di mantenere il possesso del pallone. La catena di destra Sanchez-Chiesa sta soffrendo tremendamente la spinta di Spinazzola e Gomez. MIGLIORE FIORENTINA PRIMO TEMPO C. TELLO VOTO 6,5: Aiutato dall'attento Astori, lo spagnolo riesce a spingersi in avanti creando l'unica occasione per i viola quando una sua discesa si è conclusa con un tiro sul quale Berisha si è dovuto superare per respingere. PEGGIORE FIORENTINA PRIMO TEMPO F. CHIESA VOTO 4: Travolto dalla corsa di Spinazzola che lo costringe sulla difensiva, cosa che non gli riesce bene dato che l'esterno bergamasco ha trovato il fondo con regolarità. Non è mai riuscito a proporsi in avanti. (Marco Guido)

