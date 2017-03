Pagelle/ Crotone-Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI CROTONE-SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Allo Stadio “Ezio Scida” il primo tempo fra Crotone e Sassuolo si conclude sul risultato di 0-0 dopo 45 minuti molto equilibrati. Il Crotone con un forte pressing mette in seria difficoltà il Sassuolo nei primi minuti di gioco ma senza mai riuscire a farsi veramente pericoloso. La prima vera occasione del match arriva al quarto d’ora di gioco con una conclusione insidiosa con il destro di Falcinelli verso il palo, con il pallone che finisce di poco a lato. Un minuto dopo sugli sviluppi di un corner Rosi ha una buona possibilità per concludere da pochi passi ma spreca malamente con una conclusione da dimenticare. Il Sassuolo risponde al 22° minuto con Matri, bravo ad approfittare di un errore difensivo di Ferrari rubandogli palla al limite e presentandosi davanti a Cordaz. L’estremo difensore del Crotone è bravo ad anticipare in uscita la conclusione del numero 32 neroverde. Il Sassuolo prova ad insistere e si rende ancora pericoloso al 36° minuto con un colpo di testa di Politano da dentro l’area su cross di Berardi. La conclusione dell’ex Pescara però è debole e centrale e Cordaz ancora una volta riesce a salvare il risultato. Vedremo una delle due squadre nella ripresa riuscirà ad avere la meglio, magari con qualche innesto dalla panchina, o se l’equilibrio visto in campo in questi primi 45’ dominerà anche nella ripresa.

MIGLIORE IN CAMPO CROTONE: CORDAZ 6,5 PEGGIORE IN CAMPO CROTONE: G. FERRARI 5

MIGLIORE IN CAMPO SASSUOLO: POLITANO 6,5 PEGGIORE IN CAMPO SASSUOLO: DELL’ORCO 5,5 (Paolo Zaza)

