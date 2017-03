Pagelle/ Empoli-Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI EMPOLI-GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Eccoci alle pagelle del primo tempo di Empoli-Genoa, con i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra al Castellani. Equilibrio al Castellani al termine del primo tempo di Empoli e Genoa, dove le due squadre stanno cercando di non scoprirsi troppo. La partita non è esaltante dal punto di vista dello spettacolo, ma le occasioni da gol non sono mancate. La prima è per i rossoblu di Andrea Mandorlini all'undicesimo: Simeone pesca Pinilla in buon posizione, il cileno conclude di potenza ma non riesce ad angolare. Blocca il portiere dell'Empoli, Skorupski. Al venticinquesimo l'Empoli sviluppa un contropiede pericolosissimo, con Croce che fugge verso il limite dell'area e obbloga Lamanna alla respinta sulla sua fucilata. Le due difese si comportano bene, gli attacchi stentano. Così il Genoa ci prova su punizione al trentasettesimo con Pinilla, che manda di poco alto. Nel finale Simeone impegna Skorupski con un tiro dal limite, poi spreca da buona posizione con un diagonale impreciso.

VOTO EMPOLI 6 Cerca di scacciare via le paure con un atteggiamento a tratti coraggioso. I limiti tecnici ci sono. MIGLIORE EMPOLI D. Croce 6,5 Sempre sul vivo dell'azione, si rende pericoloso con un tiro da fuori. PEGGIORE EMPOLI Maccarone 5 E' mancato il suo prezioso apporto in questo primo tempo.

VOTO GENOA 6 La difesa sta chiudendo con ordine gli attacchi empolesi, senza rinunciare ad attaccare. Manovra macchinosa. MIGLIORE GENOA G. Simeone 6,5 Lotta su ogni palla e si rende pericolosi in almeno due occasioni. PEGGIORE GENOA Hiljemark 5,5 Non sta sfigurando, ma il suo contributo è ancora da decifrare. (Jacopo D'Antuono)

