Pagelle/ Torino-Palermo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI TORINO-PALERMO: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) -Torino - Palermo ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-1: ecco le pagelle della prima frazione con i voti a migliori e peggiori di ciascun tempo. Decisivo per il momento il gol di Rispoli. Mihajlovic conferma il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Hart, in difesa Zappacosta, Rossettini, Moretti e Barreca. A centrocampo le scelte più interessanti con Gustafson, Lukic e Baselli. In attacco panchina per Iturbe e Ljajic. Sulla sinistra gioca Boyè. Dall’altre parte Iago Falque, attaccante centrale Belotti. Diego Lopez risponde con un modulo speculare. In porta Posavec, in zona difensiva Rispoli, Andelkovic, Cionek e Aleesami. In mediana Gazzi, Henrique e Chochev, in attacco Sallai, Nestorovski e Balogh. Dirige l’incontro il signor Rizzoli, sezione di Bologna. Mihajlovic conferma il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Hart, in difesa Zappacosta, Rossettini, Moretti e Barreca. A centrocampo le scelte più interessanti con Gustafson, Lukic e Baselli. In attacco panchina per Iturbe e Ljajic. Sulla sinistra gioca Boyè. Dall’altre parte Iago Falque, attaccante centrale Belotti. Diego Lopez risponde con un modulo speculare. In porta Posavec, in zona difensiva Rispoli, Andelkovic, Cionek e Aleesami. In mediana Gazzi, Henrique e Chochev, in attacco Sallai, Nestorovski e Balogh. Dirige l’incontro il signor Rizzoli, sezione di Bologna. Parte forte il Toro. Gustafson recupera palla sulla trequarti e serve Belotti. Discesa travolgente e tiro dal limite. Posavec risponde bene. Poco dopo va al tiro anche Boyè. Il suo tentativo sorvola la traversa. Al sesto minuto di gioco Belotti scarica male per Hart. Il portiere inglese rinvia addosso a Nestorovski che per poco non lo beffa. La palla rimbalza in fallo laterale. Il Palermo si affaccia palla al piede dalle parti di Hart per la prima volta al 13esimo. Nestorovski trova Sallai in area. Ne segue un tiro-cross sul quale non interviene nessuno. La palla termina lontana dai pali. Il Toro risponde con una triangolazione sulla trequarti avversaria. Belotti cerca Boyè in area ma Andelkovic ci mette una pezza evitando problemi a Posavec. La partita torna a seguire il copione delle prime battute: Torino in possesso palla, Palermo chiuso nella propria metà campo. Al 22esimo Belotti recupera un pallone, ormai saldamente in possesso degli avversari, Aleesami e Andelkovic. Tocco per Falquè che dal limite conclude alzando troppo il mirino. Palla sopra la traversa. Ancora Torino vicino al gol. Gustafson lancia sulla destra Belotti. Doppia finta e cross basso in area piccola. Posavec respinge ma poi è Rispoli a salvare tutto sulle conclusioni di Baselli e Boyè. Sulla ribattuta ci prova pure Barreca ma non inquadra lo specchio. Arriva al 26esimo il primo ammonito del match: Balogh. Alla mezzora gli ospiti passano in vantaggio. Rispoli si affaccia sulla trequarti avversaria avviando un contropiede pericoloso. Nestorovski gli libera lo spazio per il tiro portando via due avversari. Conclusione bassa e tesa da fuori area che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Hart. Palermo sorprendentemente in vantaggio. I granata provano subito a reagire. Rossettini da calcio d'angolo svetta in area ma non trova la porta. Al 32esimo ammonizione pesante per Rispoli. L'ex Parma era diffidato e salterà Palermo-Roma di settimana prossima. Zappacosta intanto ottiene il fondo e crossa verso il secondo palo. Belotti ci arriva ma schiaccia contro l'esterno della rete. Poco dopo di testa, sugli sviluppi di un corner, a provarci è Baselli. Il centrocampista schiaccia troppo e la palla finisce alta sopra la traversa. Nel finale di tempo ancora Baselli, questa volta con una conclusione dal limite. Tentativo troppo centrale per sorprendere Posavec.

MIGLIORE IN CAMPO 1T TORINO: BELOTTI 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T TORINO: BARRECA 5,5

MIGLIORE IN CAMPO 1T PALERMO: RISPOLI 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T PALERMO: ALEESAMI 5,5 (Francesco Davide Zaza)

© Riproduzione Riservata.