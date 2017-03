Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite di oggi

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 27^ GIORNATA (OGGI 5 MARZO 2017) - Nella ventisettesima giornata della Serie A 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti anche nella giornata di oggi, domenica 5 marzo, dunque i pronostici si annunciano molto combattuti, perché in diverse occasioni si affronteranno squadre con obiettivi ancora molto significativi da raggiungere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le sette partite in programma oggi dall’ora di pranzo fino al posticipo serale, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Atalanta-Fiorentina (ore 12.30) - Atalanta di gran carriera e Fiorentina al rallentatore; questo il momento delle due squadre che si affrontano a Bergamo all’ora di pranzo di domenica. Gasperini ha perso Kessiè per squalifica dopo l’espulsione di Napoli e lo rimpiazza con Cristante. Ancora fuori per infortunio sia Migliaccio che Dramè. Nella Fiorentina poteva trovare spazio Ilicic, ma una contrattura lo costringerà a stare fuori. Fuori anche Saponara per squalifica, mentre Bernardeschi potrebbe ritrovare almeno la panchina, pronto ad entrare a gara in corso. Pronostico favorevole alla formazione bergamasca.

Pronostico Cagliari-Inter - Inter che vuole riprendere a correre al Sant’Elia, dopo la sconfitta con la Roma, e Cagliari che si appoggia a Borriello e Sau in avanti per cercare di perforare la difesa nerazzurra, nella quale rientra Miranda. Per Rastelli ci sono problemi per Padoin e quindi ballottaggio sino alla vigilia con Dessena, mentre rientra Tachtsidis dopo la squalifica. Nell’Inter si potrebbe profilare un turno di sosta per Joao Mario oppure per Brozovic, mentre sarà ancora Icardi a guidare l’attacco. Pronostico per un successo della formazione nerazzurra.

Pronostico Crotone-Sassuolo - Crotone con il 4–4–2 contro il Sassuolo, con un rientro importante in difesa, quello di Ferrari, che va ad affiancare, al centro, Ceccherini. Assente Tonev per infortunio, a centrocampo si prevede un ballottaggio tra Acosty e Rohden, mentre Trotta dovrebbe essere schierato al fianco di Falcinelli in attacco. Nella sfida dello Scida per Di Francesco non ci sarà Pellegrini, squalificato, ed al suo posto il tecnico emiliano potrebbe far scendere in campo Missiroli. Ancora fuori dal gruppo sia Antei che Lirola, mentre salgono le quotazioni di Leschert per un posto da titolare in difesa. Pronostico favorevole al Sassuolo.

Pronostico Empoli-Genoa - Il problema maggiore di Martusciello, tecnico dell’Empoli, è quello relativo a Mchelidze, che soffre di dolori alla schiena e sarà sostituito da Pucciarelli; sempre per quanto riguarda l’attacco possibile anche l’impiego di Maccarone con panchina per Marilungo. Croce favorito nei confronti di Mauri per il centrocampo, mentre gli infortunati El Kaddouri e Krunic si sono ripresi e saranno della partita. Per la sua seconda gara alla guida del Genoa, Mandorlini ha ritrovato in gruppo sia Edenilson che Gentiletti, ma entrambi dovrebbero andare in panchina all’inizio. Probabile in attacco la coppia con Simeone e Pinilla. Pronostico a favore della formazione toscana.

Pronostico Torino-Palermo - Dopo aver recuperato da 2–0 a 2–2 a Firenze, con un altro rigore sbagliato, Mihajlovic sprona il suo Torino in questo incontro casalingo con il Palermo. Il tecnico granata dovrebbe reinserire Rossettini al centro della difesa, mentre nel settore di centrocampo, la squalifica di Benassi apre le porte per Acquah. Nel tridente offensivo potrebbe riprendersi il posto Ljajic con Boyè in panchina. Per i rosanero di Lopez torna tra i titolari Godaniga, mentre in attacco sono da valutare fino all’ultimo momento le condizioni del bomber macedone Nesterovski. Torino favorito per il successo in questo incontro.

Pronostico Udinese-Juventus - Una Juventus che non conosce ostacoli in nessuna delle competizioni a cui prende parte, è attesa alla prova allo stadio Friuli contro l’Udinese. La squadra di Del Neri avrà diversi cambi rispetto alla partita precedente con la Lazio, con il rientro di Halfredsson in posizione di regista e De Paul nel tridente d’attacco, nel quale dovrebbe esserci anche il rientrante Thereau. A centrocampo Badu o Fofana. Per la Juventus non ci sarà Sturaro, infortunato, mentre in porta rientra Buffon dopo il turno di riposo in Coppa Italia. Per Allegri conferma del modulo 4-2-3-1 con Dani Alves e Alex Sandro titolari sulle fasce in difesa e uno tra Barzagli e Chiellini a fianco di Bonucci. Il pronostico della gara è favorevole ai torinesi.

Pronostico Bologna-Lazio (ore 20.45) - Bologna che cerca il ritorno al successo, contro una Lazio che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per il successo di Coppa Italia con la Roma. Donadoni cerca di recuperare almeno uno tra Maietta e Gastaldello per il reparto difensivo rossoblù, ma in caso negativo è pronto ad inserire Helander. Torosidis fuori per squalifica, Destro che potrebbe riprendersi il posto in attacco con Petkovic in panchina e Viviani titolare a centrocampo. Per la Lazio rientra il capitano Biglia e per il resto si dovrebbe vedere la stessa squadra che aveva battuto l’Udinese nel turno precedente. Lazio favorita nel pronostico del match.

